Wuppertal. Das Demenz-Servicezentrum NRW, die Region Bergisches Land, und die Stadt veranstalten den „Bergischen Demenztag 2017“. Am Mittwoch, 20. September, gibt es von 10 bis 18 Uhr in den City-Arkaden Informationen, Vorträge, Aktionen und Diskussionen rund um das Thema Demenz. Im Mittelpunkt steht das Schicksal jedes Betroffenen, seiner Familie und Freunde. „Menschen mit Demenz sind mitten unter uns und werden dennoch nicht wahrgenommen oder gar ausgeschlossen“, so Sozialdezernent Stefan Kühn.

Der Bergische Demenztag ist die sechste Veranstaltung in der Region in diesem Jahr, der vom Servicezentrum Bergisches Land organisiert wird. Zu diesem Servicezentrum hatten sich 2007 die Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal zusammengeschlossen. Bei der Veranstaltung berichten Profis etwa darüber, wie Früh-Erkennung möglich ist, welche Modellprojekte es in der Region gibt oder wie Musik im Umgang mit Demenzkranken helfen kann. Red