Das Tier zieht in den Wildpark Johannismühle in Brandenburg.

Zoo. Die 24-jährige Bärendame „Brenda“ verlässt in den nächsten Wochen den Wuppertaler Zoo, um in den Wildpark Johannismühle im brandenburgischen Baruth/Mark zu ziehen. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Der Wildpark wurde vor 20 Jahren gegründet und wird privat geführt. Auf einer Fläche von 100 Hektar leben dort etwa 500 Tiere aus rund 50 verschiedenen Arten.

„Brenda“ kam am 23. November 2015 aus der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen nach Wuppertal. Sowohl in Gelsenkirchen als auch in Wuppertal hielt sie „Winterruhe“. Aus diesem Grund verbrachte sie die Wintermonate in den Stallungen und war für die Besucher nicht zu sehen. Im August 2016 bekam sie mit „Siddy“ Gesellschaft aus Berlin. Damit leben zwei Bärinnen im fortgeschrittenen Alter in Wuppertal, um auf der naturnah gestalteten Anlage ihren „Ruhestand“ zu genießen.

Da „Siddy“ gegenüber „Brenda“ aber sehr dominant auftrat, müssen die beiden Bärinnen jetzt getrennt werden. Die Tierpfleger im Wuppertaler Zoo bereiten „Brenda“ bereits seit einiger Zeit auf ihren Umzug vor. Damit dieser möglichst stressfrei vonstatten geht, trainieren die Tierpfleger mit „Brenda“ den Umgang mit der Transportbox. Red