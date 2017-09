1997 debütierte das Vollplaybacktheater – und geht jetzt wieder auf Tour. Die Tickets sind heiß begehrt, heute gibt es einen Nachschlag für die Auftritte im Tal.

Wuppertal. Die Jubiläumstermine waren schnell ausverkauft. Ganz schnell. Gerade mal 90 Minuten dauerte es vergangene Woche Dienstag, da waren die Tickets für den Tourauftakt des Vollplaybacktheaters in Wuppertal schon weg. Und das, obwohl es diesmal sogar mehr Karten als sonst gab, denn Supaknut, Dokter Thomas & Co. treten Anfang Dezember mit „Die drei ??? und das Gespensterschloss“ erstmals in den Riedel-Hallen am Uellendahl auf. 630 Leute passen da rein, gut 200 mehr als in die Aula der Rudolf-Steiner-Schule, wo das VPT sonst seine Fans zum Lachen bringt. Damit zumindest noch ein paar Wuppertaler mehr in den Genuss kommen, gibt es allerdings drei Zusatztermine im Mai 2018 (siehe Kasten). Der Vorverkauf läuft ab dem heutigen Donnerstag. Aber auch hier ist Sputen angesagt.

„Wir funktionieren wie eine Rockband – sind aber die netten Jungs von nebenan.“

Dokter Thomas

Auch nach 20 Jahren mag es ja noch einige geben, die sagen: „Vollplaybacktheater? Was’n das?“. Die kurze Erklärung: Die fünf Herren und zwei Damen spielen Hörspiele live auf der Bühne nach. „Wie früher im Kinderzimmer – nur mit etwas mehr Aufwand“, hat VPT-Mitglied David J. Becher mal in der WZ den Vergleich gezogen. Das passt. Beschreiben lässt sich das sonst mit Worten schlecht, man muss es einfach mal gesehen und gehört haben.

1997 machte das VPT zum ersten Mal seinen Quatsch auf der Bühne – frei nach dem Motto: Kassetten hören kann jeder. „Da wusste noch keiner, wo das mal hinführt“, erinnert sich Dokter Thomas, der eigentlich Schauspieler in Hollywood werden wollte. „Ja, ja, ein bisschen größenwahnsinnig waren wir damals alle“, sinniert Becher. Die ersten Touren, ein Erlebnis. „Wenn man von unterwegs mal zu Hause anrufen wollte vom Auftrittsort, haben die Veranstalter das minutenweise abgerechnet.“ Handys hatten die Jungs damals nicht und Ferngespräche mit Mama konnten so teuer werden.

Der Großteil der Urbesetzung ist immer noch dabei, auch mit über 40 – und viele Fans sowieso. Das VPT hat sein Stammpublikum, aber gewinnt auch immer neues hinzu. David J. Becher zitiert nur zu gerne aus einem Facebook-Kommentar eines Fans, der vor Jahren mit seiner hochschwangeren Freundin vor der Bühne saß – und jetzt mit dem neunjährigen Filius kommt.