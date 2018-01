Bei verschiedenen Touren durchs Tal ergeben sich neue Blickwinkel.

Die Wuppertal Marketing GmbH lädt auch im Januar wieder zu diversen Stadtführungen: Los geht es am Samstag, 20. Januar, um 19.30 Uhr mit einer Nachtwächter-Tour am Platz der Republik mit Beate Haßler. Die Teilnahme kostet Preis 14,50 Euro inklusive Nachtwächtersüppchen. Treffpunkt ist die Bushaltestelle Elsässer Straße. Am Freitag, 26. Januar, beginnt um 19 Uhr am Neptunbrunnen am Neumarkt der Kneipenbummel durch Elberfeld mit Jürgen Holzhauer. Neben einem guten Tropfen gibt es auch Geschichten und Anekdoten. Die Teilnahme kostet 14,50 Euro.

Zwanzig kuriose Episoden entlang der Wupper erzählt Jürgen Holzhauer am Sonntag, 28. Januar, ab 12 Uhr. Bei der Fahrt von Oberbarmen nach Vohwinkel macht er an ausgewählten Stationen halt, um von „Jupp Fieselers Sturz in die Grube“, dem „Barmer Dativ“, dem „Pferdeflüsterer Krall“ oder „Fritzchens Zoobesuch“ zu berichten. Los geht es an der Schwebebahnstation Oberbarmen. Die Teilnahme kostet 11,50 Euro, ein VRR-Ticket ist erforderlich.

Eine Anmeldung für alle Touren ist möglich bei Wuppertal Touristik, Kirchstraße 16, Telefon 563-2270 sowie 563-2180 und per Mail an

wuppertaltouristik@wuppertal-marketing.de