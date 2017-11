Stadtkämmerer und Personaldezernent Johannes Slawig (CDU) ist sich bewusst, dass die Bürger inzwischen spüren, in welchem Ausmaß die Stadt Personal eingespart hat: „Das macht sich bemerkbar.“ Immerhin habe die Verwaltung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung rund 15 Prozent der Stellen abgebaut: „Mit weniger Personal kann man auch nur weniger Leistung erbringen.“

Stadtsprecherin Ulrike Schmidt-Keßler erklärt, dass nur vier der sechs Stellen in dem Bereich besetzt sind, es zudem neue Mitarbeiter gebe, deren Einarbeitung Zeit brauche. Aktuell sind zwei Ingenieurstellen in dem Bereich ausgeschrieben.

Bitte Geduld – beim Ressort Straßen und Verkehr erhalten Anrufer automatische Antworten. Mitarbeiter stecken in Großprojekten.

Inzwischen mache ihnen zusätzlich der Rückgang der Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen. Nun gebe es in einigen Bereichen mehr freie Stellen, als laut Einspar-Vorgabe vorgesehen sind, etwa bei IT-Fachleuten und Ingenieuren. Auch bei den Erzieherinnen zeichne sich ein Mangel ab. Und im Ressort Straßen und Verkehr sei vor einigen Jahren einer von zwei Verkehrsplanern gegangen, bisher sei kein neuer gefunden: „Das ist ein Mangelberuf.“ Als Gegenstrategie bilde die Stadt vermehrt selbst aus und werbe mit guten Arbeitsbedingungen wie flexiblen Arbeitszeiten.

Um die Bürger den Personalabbau möglichst wenig spüren zu lassen, „versuchen wir, Prozesse zu verändern“, so Slawig. Er setzt unter anderem auf Digitalisierung. So gebe es im Jobcenter keine Papierakten mehr, gleiches sei in den Altenheimen geplant. Auch die Kooperation mit Solingen und Remscheid soll zur Beschleunigung beitragen.

Die Beschwerden von Bürgern hätten tatsächlich zugenommen: „Dafür habe ich volles Verständnis“, sagt Slawig. Die Verwaltung versuche, den Leistungsabbau zu minimieren, „aber man kriegt das nicht auf Null. Ich kann da nur um Verständnis werben.“