Wuppertal. Alle reden über marode Autobahnbrücken, in Wuppertal werden Bahn-Brücken repariert. Die Stadt macht darauf aufmerksam, dass sie die Bahnsperrung in den Sommerferien für Überprüfungen und kleinere Reparaturen an Bauwerken nahe der Schienen nutzt.

Turnusbedingte Bauwerksprüfungen werden an zahlreichen Brücken und Stützmauern durchgeführt, kleinere Reparaturen direkt erledigt. So wurde unter anderem an den Brücken Fischertal und Herzogbrücke am Beton gearbeitet. Im Moment werden noch bis nächste Woche Fugensanierungen an den nördlichen Widerlagerwänden der Brücke Oberbergische Straße, Brücke Fingscheid, Brücke Oskarstraße und Brücke Erichstraße durchgeführt.

Alle Maßnahmen dienen der Verbesserung des Gesamtzustands der betroffenen Brücken.