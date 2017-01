Stadt muss Markt GmbH gründen

Die Stadt wird den Elberfelder Weihnachtsmarkt 2017 selbst organisieren müssen. Ansonsten wird es keinen Markt geben.

Wuppertal. Weihnachtsmärkte gehören zur festen Ausstattung der Innenstädte in der Vorweihnachtszeit. Es werden Millionenumsätze erzielt und vor allem der Einzelhandel profitiert von der verkaufsfördernden Stimmung in den Fußgängerzonen. Die große Bedeutung der mehrwöchigen Märkte erklärt, warum im Rathaus zum Jahresbeginn mit der IG 1, der Interessengemeinschaft der Elberfelder Einzelhändler, über die Zukunft des Elberfelder Weihnachtsmarktes 2017 diskutiert wurde. Ergebnis: Die Stadt wird eine Markt GmbH als städtische Tochter gründen müssen, will sie nicht riskieren, dass der Weihnachtsmarkt 2017 in Elberfeld ausfallen muss.

„Es läuft darauf hinaus, dass die Stadt eine Markt GmbH als städtische Tocher gründen wird“, sagt Stadtsprecherin Martina Eckermann – vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtrates. Der Beschluss des Rates steht wegen des großen Zeitdrucks – die Organisation der Märkte benötigt einen großen Vorlauf – voraussichtlich in der Sitzung am 20. Februar auf dem Plan.

Die Ratsmitglieder entscheiden auf der Grundlage eines Gutachtens, das die Wuppertaler Marketing GmbH bei der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh mit Sitz in Ludwigsburg in Auftrag gegeben hat. Sollte der Gutachter einer Markt GmbH die notwendige Wirtschaftlichkeit bescheinigen, dann sieht die Verwaltung die Gründung der Markt GmbH als den Ausweg aus einer vertrackten Situation, da mit der Cultura GmbH und der IG 1 bereits zwei mögliche Bewerber rechtliche Schritte gegenüber der Stadt angedroht haben, sollten sie bei einer Ausschreibung leer ausgehen.

Die Cultura GmbH und die IG 1 richteten den Weihnachtsmarkt in den vergangenen 34 Jahren gemeinsam aus. 2016 kündigte die IG 1 an, einen anderen Partner mit ins Boot zu nehmen, worauf sich die Cultura GmbH auf ihre Rechte als der eigentliche Veranstalter berief. Zugleich nahm die IG 1 die Veranstalterrolle in Anspruch. Beide Parteien kündigte juristische Schritte gegenüber der Stadt bei der zukünftigen Vergabe des Elberfelder Weihnachtsmarktes an.

Laut Aussage von Stadtsprecherin Martina Eckermann ist die Frage des Veranstalters inzwischen geklärt: Die Cultura GmbH sei zumindest in den zurückliegen fünf Jahren Vertragspartner der Stadtgewesen und habe die Gebühren für die Nutzung der städtischen Flächen und die Marktfestsetzung gezahlt. Die IG 1 haben hingegen etwa alle fünf Jahre ein Schreiben der Stadt erhalten, das die Weihnachtsmärkte in der bisherigen Form fortgeführt würden, könne aber keinen Vertrag über Sondernutzung der städtischen Flächen vorweisen. Matthias Zenker, Vorstandsmitglied der IG 1 bewertet dies anders, die Interessengemeinschaft der Einzelhändler sei in all den Jahren der Veranstalter gewesen.

„Laut EU-Recht ist die Markfestsetzung eine hoheitliche Aufgabe der Städte, denn die Märkte erfüllen eine öffentlich-rechtliche Aufgabe der Daseinsfürsorge. Daher müssen sie in Zukunft ausgeschrieben werden, wenn die Stadt die Aufgabe nicht selbst übernimmt“, sagt Martina Eckermann. Bei einer Ausschreibung wären Klagen der beiden Parteien möglich. Einstweilige Verfügungen der Gerichte hätten in diesem speziellenn Fall aufschiebende Wirkung, was die Planung des Weihnachtsmarktes 2017 unmöglich machen könnte.