Am Mittwoch, 20. September, präsentieren sich fast alle Einrichtungen und bieten den Eltern eine Orientierung.

Zum bereits 14. Mal findet der gemeinsame Tag der offenen Tür statt, an dem auch in diesem Jahr fast alle Wuppertaler Tageseinrichtungen für Kinder teilnehmen. Am Mittwoch, 20. September sind von 14 bis 16 Uhr alle kleinen Wuppertaler, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie deren Eltern und Geschwister herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.

Der Tag der Offenen Tür bietet den Eltern Hilfe bei der Wahl der passenden Einrichtung. In Wuppertal gibt es viele verschiedene Betreuungsangebote, angefangen bei den Trägern, den Größen der Einrichtung, unterschiedlichen pädagogischen Konzepten, differenzierten Öffnungszeiten bis hin zu den verschiedenen Altersstrukturen. Die Eltern haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Eindrücke zu sammeln und bei Bedarf einen weiteren Besuchstermin zu vereinbaren. „Das ermöglicht den Eltern eine sichere Einrichtungswahl für ihr Kind zu treffen“, erklärt Sozialdezernent Stefan Kühn.

Stadtbetrieb Tageseinrichtung unterstützt Eltern telefonisch

Viele Eltern nutzen den Tag der offenen Tür in der Regel für die Anmeldung ihres Kindes für den Kindergartenbesuch, denn bereits im Herbst beginnt die Vergabe der Plätze für das Kindergartenjahr 2018/19.

Der Stadtbetrieb Tageseinrichtungen für Kinder unterstützt die Eltern zudem gerne bei der Suche nach einem geeigneten Betreuungsangebot. Die Mitarbeiterinnen des Beratungsservices stehen für eine persönliche Beratung montags und mittwochs von 8 bis 12.30 Uhr oder nach Vereinbarung im Verwaltungsgebäude Neumarkt 10, Zimmer 330 sowie telefonisch unter den Telefonnummern 563-2279, 563-2708 und 563-4281 zur Verfügung.

Eine Liste mit allen Einrichtungen, die am Tag der offenen Tür teilnehmen, gibt es auf der Seite der Stadt.

