In Wuppertal werden in den kommenden Wochen mehrere schadehafte Bäume auf Kinderspielplätzen, in Grünanlagen und in einzelnen Kleingartenanlagen gefällt. Wie die Stadt mitteilt, sind die betroffenen Bäume nicht mehr verkehrssicher. Die Gründe dafür sind vielfältig: Pilzbefall, hoher Totholzanteil oder umfangreiche Schädigungen führten zu zu niedriger Standsicherheit und somit zur Gefahr für die Öffentlichkeit. Am Hangbereich Mühlenweg/Gernotstraße werden Ahorn, Esche und „mittelwüchsige Gehölze“ entfernt. Im Nordpark werden drei Buchen gefällt, am Murmelbachteich sind mehrere Bäume, darunter Weise, Esche, Ahorn und Vogelkirche, betroffen. In der KleingartenanlageBeuler Bache sind gleich mehrere Bäume betroffen. Ebenso am Königshofer Weg, wo 21 bereits abgestorbene mittelgroße Ulmen gefällt werden. Insgesamt werden in dem Bereich seit Winter 50 Exemplare gefällt, die vom Ulmensplintkäfer befallen waren. Die Bezirksvertretungen wurden über die Maßnahmen informiert. An einzelnen Standorten werden neue Bäume als Ersatz gepflanzt. Die Ersatzplanzungen werden im kommenden Winterhalbjahr vorgenommen. Red