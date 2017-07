Die Stadt gibt Entwarnung und das Hochhaus Heinrich-Böll-Straße zum Wohnen wieder frei. Vorausgegangen waren Maßnahmen, die den Brandschutz wieder herstellen sollten.

Wie die Stadt mitteilte, hatten sich Mitarbeiter des Baurdnungsamtes und der Feuerwehr bei einem Termin mit Vertretern der Eigentümergesellschaft am Dienstagnachmittag davon überzeugt, dass die brennbare Kunststofffassade im Bereich des Treppenhauses und der balkonartigen Laubengänge entfernt und außerdem mit einem Gerüst am Gebäude ein zweiter Zugang für die Feuerwehr geschaffen worden waren. Diese Mängel hatten am 27. Juni dazu geführt, dass Brandschutzexperten der Stadt die sofortige Evakuierung angeordnet hatten.

Vorausgegangen war das verheerende Feuer im Hochhaus Grenfell Tower im Londoner Bezirk Kensington, bei dem mindestens 80 Menschen ums Leben kamen oder bis heute vermisst werden. Dieses Unglück hatte die Feuerwehr in Wuppertal zu einer Neubewertung der schon lange bekannten Brandschutzmängel am Hochhaus in der Heinrich-Böll-Straße gebracht.

Rund die Hälfte der insgesamt 72 Bewohner, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen konnten, war in städtischen Wohnungen versorgt worden. Außerdem wurde ein Beratungsbüro für alle Anliegen eingerichtet, gab es Wohnungsangebote für Umzugswillige, einen Info-Abend und regelmäßige Zeiten, in denen die Bewohner begleitet von Mitarbeitern der Stadt ihre Wohnungen aufsuchen konnten, um persönliche Dinge zu holen. „Wir sind froh, dass die Menschen, die das möchten, nun wieder in ihre vier Wände zurück können“, erklärte Baudezernent Frank Meyer am Dienstag.

Die Stadt behält sich vor, entstandene Kosten vom Eigentümer des Gebäudes zurückzufordern.