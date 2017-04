In der Nacht zu Donnerstag kam es zu Vandalismus am Ausländeramt, Türen und Fenster wurden mit Steinen eingeworfen.

Wuppertal. Im Zeitraum von Mittwoch, 26. April, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 27. April, 5.15 Uhr, kam es an der Fassade des Wuppertaler Ausländeramtes an der Straße An der Bergbahn zu einer Sachbeschädigung. Mitarbeiter des Amtes meldeten der Polizei den Schaden.

Die Fassade wurde mit Farbe beschmiert - Türen und Fenster durch Steinwürfe beschädigt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Hintergründe sind zurzeit noch unklar. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 entgegen.