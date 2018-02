Politiker und Verwaltung sehen Tauziehen um die Große Koalition in Berlin kritisch.

Sprockhövel. Rund 520 Straßenkilometer sind es vom Sprockhöveler Rathaus bis zum Bundestag in Berlin – seit Ende September vergangenen Jahres dauert die Bildung der neuen Bundesregierung an. Und auch wenn die deutsche Hauptstadt mit ihrem Politikbetrieb von den Niederungen der hiesigen Lokalpolitik weit entfernt ist, beschäftigt das Tauziehen um die Bildung einer neuen Großen Koalition (landläufig mittlerweile als „Groko“ bekannt) auch die Parteivertreter in Verwaltung und Stadtrat.

Vergleichsweise distanziert kann Bürgermeister Ulli Winkelmann die Regierungsbildung verfolgen. Als parteiloses Stadtoberhaupt möchte er sich zu den Vorgängen in Berlin auf Nachfrage nicht äußern.

Anders verhält es sich da beim Beigeordneten Volker Hoven – er ist SPD-Mitglied, und als Genosse schlagen „zwei Herzen in meiner Brust“, sagt er auf WZ-Anfrage. In seiner Funktion als Beigeordneter wünscht er sich, dass Deutschland nun möglichst schnell eine „stabile Regierung“ bekommt. Als SPD-Mitglied sieht er die erneute Beteiligung seiner Partei an einer Großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) höchst problematisch. Bei dem Mitgliederentscheid der SPD zu dem Thema, der noch bis Anfang März läuft, rechnet er mit einer „ganz knappen“ Entscheidung. Eigentlich wäre es ihm lieber, wenn die SPD sich in der Opposition wieder sammeln würde.

Zugleich räumt der Beigeordnete und Kämmerer aber auch ein, dass wegen der andauernden Regierungsbildung von der geschäftsführenden Bundesregierung derzeit zu wenig gestaltet wird. Es fehle an Bewegung, zugleich müssten wichtige Fragen unter anderem zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen geklärt werden. Gerade in einem Ballungsgebiet wie Nordrhein-Westfalen gebe es „viele Herausforderungen“, die bewältigt werden müssten.

SPD-Mitglieder sehen Vertrauensverlust

Etwas klarer auf Kurs „Pro Groko“ liegt dagegen der SPD-Fraktionschef in Stadtrat, Wolfram Junge. Zwar sei auch er nach dem desaströsen Ergebnis der SPD bei der Bundestagswahl von Ende September zunächst dafür gewesen, dass seine Partei in die Opposition gehe. Mittlerweile nehme er in der Frage aber eine „differenziertere Sicht“ ein, sagt Junge. Es unterstütze nun die Pläne für eine Neuauflage der Groko in Berlin. Der vor allem von den Jusos favorisierte Gang in die Opposition sei für ihn dagegen ein „No-Go“, betont der Fraktionschef. Ein solcher Schritt wäre – auch vor dem Hintergrund einer dann vermutlich anstehenden Neuwahl – „absolut fatal“ für die Partei.