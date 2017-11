Zum Volkstrauertag gibt es am Sonntag drei Feiern.

Sprockhövel. Zum staatlichen Volkstrauertag am Sonntag, 19. November, finden wie in den vergangenen Jahren auch in diesem Jahr wieder in verschiedenen Ortsteilen Sprockhövels Gedenkfeiern statt.

Niedersprockhövel: Unter Mitwirkung der Stadt- und Feuerwehrkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel und des evangelischen Kirchenchores Niedersprockhövel findet gegen 11.30 Uhr eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung auf dem Kommunalfriedhof Eickersiepen in der Eickerstraße statt.

Haßlinghausen: Auf dem evangelischen Friedhof Haßlinghausen in der Friedhofstraße findet ab 11.30 Uhr unter Führung des Vereinsrings eine Gedenkfeier mit anschließender Kranzniederlegung statt. Dies wird unter Mitwirkung der Feuerwehr und des Posaunenchors der evangelischen Kirchengemeinde Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede begleitet.

Hiddinghausen: Gegen 10.00 Uhr findet ein Treffen am Feuerwehrgerätehaus statt. Von dort aus geht es zum Ehrenmal, wo unter Beteiligung des Männergesangvereins (MGV) Hammertal eine Kranzniederlegung stattfindet.

Der Volkstrauertag findet immer zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag statt und erinnert an Kriegsgefallene und Opfer von Gewalt des Ersten Weltkrieges. am