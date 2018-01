Rutscht die Bevölkerungszahl dauerhaft auf unter 25 000, drohen finanzielle Einbußen.

Sprockhövel. Die magische Schwelle rückt immer näher. Denn die Einwohnerzahl Sprockhövels ist zu Beginn des neuen Jahres erneut zurückgegangen. Nach Angaben der Stadtverwaltung leben aktuell 25 280 Menschen in der Stadt. Vor fünf Jahren waren es noch fast 25 600. Das Problem: Falle die Einwohnerzahl unter 25 000, dann erhalte Sprockhövel vom Land weniger Schlüsselzuweisungen, erklärt Stadtsprecher Uwe Kellner. Denn der kommunale Finanzausgleich, der Investitionen in finanzschwachen Städten stärken soll, ist an die Einwohnerzahl gekoppelt.

Noch knapper ist es laut Kellner nach Angaben des Landesbetriebs IT.NRW. Dieser sehe Sprockhövel sogar schon knapp unter der magischen Schwelle. Noch stelle das kein Problem dar, da man mehrere Jahre unter der Marke liegen müsse, damit die Zuweisungen gekürzt würden. Hinzu komme das Problem, dass IT.NRW die Einwohnerzahlen der Städte auf Basis der Zensus-Befragung nur hochrechne, so Kellner. Mehrere Städte haben deshalb Klage eingereicht.

Doch eine langfristige Tendenz scheint sich durch die Überalterung der Bevölkerung deutlich abzuzeichnen. Daran kann auch der zwischenzeitliche Bevölkerungszuwachs durch Flüchtlinge kaum etwas ändern – aktuell leben nur noch 223 in Sprockhövel. Wenn nicht weiter gebaut werden würde, würde Sprockhövel bis 2030 massiv an Einwohnern verlieren. Der Rückgang würde nach der letztjährigen Prognose der Stadt zwölf Prozent betragen. 2030 würden dann nur noch 22 800 Menschen in Sprockhövel leben.

Stadt versucht durch Neubaugebiete gegenzusteuern

Die Stadt versucht gegenzusteuern. Im Riepelsiepen in Niedersprockhövel entstehen etwa 50 Wohneinheiten in Reihenhäusern und Doppelhaushälften. Wohnraum also, der junge Familien anlocken soll. Denn nicht nur Zuzüge können die Bevölkerungszahl stabilisieren, auch eine steigende Geburtenrate. Hier sei schon eine positive Tendenz erkennbar, sagt Kellner: „Die Geburtenrate steigt wieder.“ Außerdem scheint es immer weniger Menschen zu geben, die in die umliegenden Großstädte abwanderten. „Die Mobilität in die Großstädte ist leicht rückgängig“, sagt Kellner.

Doch wie nachhaltig sind diese Effekte? Gerade was das Entwicklungspotenzial beim Thema Wohnraum angeht, sieht Kellner ein großes Problem. „Nach dem Baugebiet Im Riepelsiepen stehen wir ohne weitere verfügbare Flächen da“, sagt er. Ein regelrechter „Kampf um Wohnbau- und Gewerbeflächen“ sei entbrannt. Im Fokus der Kritik der Stadtverwaltung steht hier der Regionalverband RVR. „Der RVR sieht Sprockhövel als Naherholungsgebiet des Ruhrgebiets“, kritisiert Kellner. Deshalb ermögliche der Verband durch die Regionalplanung kaum neue Bauflächen in Sprockhövel. Dabei dränge die Zeit zum Gegensteuern immer mehr. Die geburtenstarken Jahrgänge kämen nun ins Rentenalter, schon jetzt sei fast die Hälfte der Sprockhöveler über 60 Jahre alt, so Kellner.