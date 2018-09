Am 35. Tag des Prozesses um Springmann-Morde erklärte Staatsanwalt Hauke Pahre, warum er von einer Tatzeit „zwischen 16.30 und ungefähr 19 Uhr“ ausgeht. Deshalb lehnte er ein weiteres Gutachten zum Todeszeitpunkt ab.

Wuppertal. „Ein weiteres Gutachten würde nichts bringen“, erklärte Staatsanwalt Hauke Pahre. Er nahm Stellung zu einem Antrag der Verteidigung, ein neues Gutachten zum Todeszeitpunkt erstellen zu lassen. Seit Wochen wird im Prozess darüber diskutiert, wie genau sich der Todeszeitpunkt anhand der Körpertemperatur der Leichen bestimmen lässt. Staatsanwalt Pahre nannte jetzt äußere Umstände, die für einen Todeszeitpunkt „zwischen 16.30 und ungefähr 19 Uhr“ sprechen.

Die aufgetauten Hasenfilets in der Küche deuteten darauf hin, dass das Ehepaar noch nicht zu Abend gegessen hatte. Ebenso die ausgeschaltete Alarmanlage, die an den meisten Tagen im vergangenen Vierteljahr abends angeschaltet worden sei. Beide Springmanns hätten noch ihre normale Tageskleidung getragen. Und eine der Geliebten Enno Springmanns habe ihn am Abend nicht mehr erreicht, obwohl sie sonst immer telefonierten.

Das Unternehmer-Paar Christa und Enno Springmann wurde am 20. März 2017 tot in seinem Haus in Ronsdorf gefunden. Seit März 2018 stehen der Enkel (27) des Paars und dessen Geschäftspartner (45) wegen Mordes vor Gericht. Sie sollen die beiden getötet haben, um die Enterbung des Enkels zu verhindern.