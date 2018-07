Wuppertal. Mit der Anhörung einer Polizeibeamtin und Verfahrensfragen ist am Montag im Landgericht Wuppertal der Prozess um den Doppelmord an dem Unternehmerpaar Christa und Enno Springmann fortgesetzt worden.

Nach einer rund vierwöchigen Pause hatte das Gericht nach Angaben des Vorsitzenden Richters Robert Bertling zunächst einen „Berg von Infos“ den Prozessbeteiligten zu verkünden.

Recht schnell gab es eine Diskussion dabei an der Frage, ob die geplante Vernehmung einer mutmaßlichen früheren Geliebten von Enno Springmann stattfinden kann. Die Frau kann nach Angaben eines Facharztes zwar nicht aussagen, weil sie an Bluthochdruck und einer Arterienerkrankung leidet, will sich aber auf eigenen Wunsch gleichwohl in dem Verfahren äußern - sofern sie denn in einem anderen Raum per Video-Übertragung durch das Gericht und die Verfahrensbeteiligten befragt werden kann. Die Zeugin fürchtet offenbar das Zusammentreffen mit dem angeklagten Enkel von Enno Springmann im Gerichtssaal.

Aus Sicht des Gerichts spricht derzeit nichts gegen die für kommenden Mittwoch geplante Anhörung der Frau, da dass ärztliche Attest nach Ansicht von Richter Bertling vor allem auf eine mögliche gesundheitlich Gefährdung der Zeugin hinweist, nicht aber einen grundsätzlichen Ausschluss der Frau von der Verhandlung bedeutet.

Das sah Verteidiger Klaus Bernsmann allerdings anders: Die Voraussetzungen für eine Video-Befragung der Frau lägen nicht vor, weil die Gefahr bestünde, dass die Zeugin bei einer länger andauernden Befragung möglicherweise abbricht oder mit Verweis auf ihre gesundheitlichen Zustand Fragen der Verteidigung ausweicht.

Man müsse im Vorfeld eine „gesundheitliche Gefährdung ausschließen“ können, betonte Bernsmann. Richter Bertling erklärte, er wolle in der Sache noch einmal mit dem Arzt Rücksprache halten, auch mit der Anwältin der Frau soll noch einmal gesprochen werden. Zudem soll die potenzielle Zeugin am nächsten Prozesstag noch einmal ausdrücklich dazu befragt werden, ob sie sich in der Lage sieht, eine Video-Anhörung zu absolvieren.

Staatsanwalt Hauke Pahre verwies darauf, dass es „kein Problem“ sei, mit der Befragung der Zeugin zunächst zu beginnen. „Dann können wir immer noch aufhören, wenn es nicht mehr geht.“ Das Gericht will nun am Mittwoch das weitere Vorgehen verkünden. Die Verteidigung verlangte ein „ärztliches Bulletin“, das die Verhandlungsfähigkeit der Frau nachweist.