An Tag 30 des Springmann-Prozesses - Montag, 20. August - will der angeklagte Enkel beginnen, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Das kündigten seine Verteidiger an. Am 29. Prozesstag sagte ein Sachverständiger zur Aussagefähigkeit eines Zeugen aus, der den Enkel stark belastet hat.

Wuppertal. Der Enkel, inzwischen 27 Jahre alt, hatte darum gebeten, seine Aussage zur Sache auf mehrere Tage verteilen zu dürfen. Er will am Montag mit der Schilderung der Tage vor dem Tod seiner Großeltern beginnen.

Laut Anklage hat er sie gemeinsam mit seinem Geschäftspartner (45) im März 2017 ermordet, um seine Enterbung zu verhindern. Der Großvater hatte ihn als Alleinerben eines Millionenvermögens eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Großvater den Enkel zur Rede stellen wollte, weil dieser nicht wie angenommen studierte.

Zu Beginn des Prozesses haben die Verteidiger des Enkels für ihn die Tat abgestritten, der Enkel selbst hat lange geschwiegen. Am 6. August sprach er zum ersten Mal und stellte seinen bisherigen Werdegang dar.

Über den mutmaßlichen Tag der Tat und den Tag, an dem die Toten entdeckt wurden, will er am Freitag, 24. August, sprechen, am folgenden Prozesstag über seine Beziehung zu seinem Vater und zu seinem Mitangeklagten.

Ein eingeschränkte intellektuelle Leistungsfähigkeit bescheinigte ein Gutachter einem Zeugen (28), der vor einiger Zeit augesagt hatte. Der junge Mann war einige Zeit mit dem Enkel inhaftiert, hat nach seinen Angaben mit diesem über die Tat gesprochen, dieser habe zugegeben, dass er „damit zu tun habe“. Andere Mitfhäftlinge hatten das in Zweifel gezogen, der Enkel habe stets betont, er habe nichts mit der Sache zu tun.