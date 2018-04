Wuppertal. Am vierten Prozesstag hörte das Landgericht in Wuppertal einen Bekannten von Enno Springmann an, durch den dieser wohl erfahren hat, dass sein Enkel nicht oder nicht mehr studiert.

Der Hochschulprofessor berichtete, dass Enno Springmann ihn mehrfach fragte, ob an der Universität tatsächlich keine Leistungsnachweise verlangt werden, das habe sein Enkel so gesagt. Der Zeuge hat Springmann nach eigener Aussage erläutert, dass es Leistungsschalter und Noten gibt und dass diese auch in der Universität dokumentiert werden. Enno Springmann soll darauf empört reagiert und etwas wie „der lügt mich an“ gesagt haben. Das Gericht verlas auch ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass der Enkel nur von 2013 bis 2014 als Maschinenbau-Student eingeschrieben war.

Danach hörte das Gericht den Polizisten an, der die erste Aussage des Enkels aufgenommen hatte. In dieser hatte der Enkel ausgesagt, dass er am Tattag von 16.30 bis 17.30 Uhr bei seinen Großeltern war und sie miteinander gestritten hätten. Der Vernehmungsbeamte der Polizei schloss wohl daraus, dass er deshalb vergleichsweise früh wieder aufbrach. Der Enkel habe weiter berichtet, dass er anschließend zunächst über die A46 gefahren sei, um den Kopf frei zu bekommen, erst dann habe er seinen Hund bei seiner Schwägerin geholt und sei dann zu Freunden in ein Barmer Lokal gefahren.

Einige Diskussion erregte ein Vermerk des Polizisten. Er formulierte, der Enkel “gab sich weinerlich“, notierte auch, dass ein beim Schluchzen benutztes Papiertaschentuch trocken geblieben sei. Unter anderem deswegen bezweifeln die Verteidiger, dass die Polizei den Enkel da bereits für einen Tatverdächtigen hielt. Dem widersprach der Beamte ausdrücklich. red