Am 32. Tag des Prozesses um die Springmann-Morde war erneut der Sohn der Opfer Thema. Während die Staatsanwaltschaft versicherte, sorgfältig ermittelt zu haben, kritisierten die Verteidiger, einigen Informationen über den Sohn sei nicht nachgegangen worden.

Wuppertal. Wo war der Sohn der Springmanns zum mutmaßlichen Todeszeitpunkt? Wie gründlich hat die Polizei das ermittelt und überprüft? Wurde sein Handy von Funkmasten in der Nähe des Tatorts registriert? Aus Sicht der Verteidigung sind einige Fragen offen. Das hatte sie bereits am vergangenen Prozesstag kritisiert. Und in der Konsequenz verlangt, dass der Sohn der Opfer nicht weiter als Nebenkläger zugelassen werden soll. Nebenkläger dürfen am Prozess teilnehmen, sich einen eigenen Anwalt nehmen, Anträge stellen. Der Sohn der Springmanns sitzt nicht selbst im Prozess, aber ein Anwalt, der ihn vertritt.

Am Freitag nahm die Vertreterin der Staatsanwaltschaft zu dem Antrag Stellung, die Zulassung zur Nebenklage zu entziehen. Und erklärte dabei: „Selbstverständlich wurden die Verdachtsmomente mit der gebotenen Sorgfalt geprüft und aktenkundig gemacht.“ Unter anderem sei zwar das Handy des Sohnes geortet worden, aber von einem Funkmast, der weiter entfernt vom Haus des ermordeten Ehepaars steht, nicht von Funkmasten in der Nähe. Die Staatsanwältin kritisierte, dass die Verteidiger den Verdacht auf andere lenken wolle.

Die Verteidiger sahen dennoch Lücken in den Ermittlungen. So sei bei der Untersuchung der Funkzellen nur der Zeitraum von 16 bis 19 Uhr am 19. März 2017 untersucht worden. Später sei aber das Handy des Sohnes in der Nähe eingloggt gewesen: „Er war drin, nach 20 Uhr.“ Das sei ein Beweis dafür, „dass eine Spur nicht mit der gebotenen Sorgfalt verfolgt worden ist“. Auch das Alibi sei nur oberflächlich thematisiert worden. Das will das Gericht nun noch einmal genauer prüfen lassen.

Der Anwalt des Sohnes verwies darauf, dass sein Mandanten als Angehöriger der Opfer das Recht habe, als Nebenkläger aufzutreten. Das könne ihm nicht entzogen werden.

Auch der Enkel macht in der Fortsetzung seiner Aussage den Sohn der Opfer - seinen Vater - zum Thema. Er schilderte ihn als launisch und aufbrausend. Er sei geschäftlich mal auf Betrüger hereingefallen, anschließend bedroht worden. Kleinere Unternehmungen in Griechenland seien schief gegangen. Sein Verhältnis zu ihm habe sich verschlechtert, als er etwa 16 oder 17 Jahre alt war. Damals habe sich sein Vater wegen psychischer Probleme behandeln lassen.

Der Enkel erzählte, er habe mitgekommen, dass sein Vater ein Verhältnis mit einer anderen Frau hatte. Der Vater habe sich erst mit seiner Mutter wieder versöhnt, dann sehr plötzlich von ihr getrennt. Kurz danach sei es auch zu der Szene gekommen, bei der er den Vater zwar verbal angegangen sei, der Vater das aber als körperlichen Angriff wertete. Sein Vater habe ihn durch Detektive beschatten lassen. Unangenehm sei ihm gewesen, wie sich sein Vater nach dem Tod der Großeltern verhalten, wie er sich bei der Gestaltung der Trauerfeier und der Beerdigung durchgesetzt habe.

Zuvor war der Gerichtsmediziner erneut zum möglichen Todeszeitpunkt und Methoden zu seiner Berechnung gefragt worden. Aus seiner Sicht lässt sich der Todeszeitpunkt bei beiden Opfern nicht genau eingrenzen - zu viele Faktoren seien nicht bekannt. Die von den Verteidigern vorgeschlagene Methode einer Professorin aus Jena hält er nicht für geeignet, weil sie nicht anwendbar sei für Fälle, in denen es Luftbewegungen gegeben haben kann.