Das Tal feiert am Wochenende wieder diverse Parties.

Los geht es heute Abend um 23 Uhr: „Party Popularis“ in der Mauke, Schloßbleiche/ Wirmhof. Line-Up: Ralf P, Tropic Thunder, DJ Aloneathome und DJ Pleite. Im U-Club, Friedrich-Ebert-Straße 191, geht die „Jamaican Rum Night“ in die nächste Runde. Mainfloor: Reggae, Dancehall und mehr by Warriorsound International & Guests. Support: Priority Sound. Second Floor: Bassmusic und Trap by Subsonic Squad. Veranstaltungsbeginn ist um 23 Uhr. Eintritt: Sechs Euro bis 24 Uhr, danach acht Euro.

Nachtschwärmer

Am Samstag heißt es ab 22 Uhr: „2000 & Great“ - Class of 2017. Location ist der Butan Club, Auf der Bleiche. Main: 2000er Hits, Pop, Charts. Second: Dancehall, Reggae. Third: Trap und Elektro. Am Eingang bekommt jeder eine Memorykarte. Ziel ist es, eine oder mehrere Personen mit dem gleichen Motiv auf der Karte zu finden. Zu gewinnen gibt es freien Eintritt bei der nächsten 2000 & Great, Kinogutscheine und noch einiges mehr. Eintritt: Vier Euro bis 23 Uhr, danach acht Euro. Studenten und Schüler erhalten freien Eintritt bis 23 Uhr.

Der Hühnerstall, Alte Freiheit 3, lädt zum „Sportfest“. Gesucht wird die sportlichste Frau und der sportlichste Mann im Hühnerstall. An verschiedenen Stationen kann man sein Können unter Beweis stellen. Auf diejenigen, die sich am Ende durchsetzen können, wartet ein besonderer Preis. Start: Morgen, 22 Uhr. Eintritt: Fünf Euro. Mit dem „Grand Opening“ öffnet der Apollo Club, Kasinostraße 25, erstmals seit dem Betreiberwechsel seine Pforten. Musik: Black Music-, House- und Mashup-Tracks by DJ Taylite, DJ S-Jean und DJ Dee. Los geht es morgen, 23 Uhr.

Morgen Abend gibt es eine neue Ausgabe der „Dancehall University“ im Klub, Gathe 50. Running Irie Sound & Friends spielen Reggae, Dancehall, Afrobeats, Bassmusic und Hip-Hop die ganze Nacht lang. Veranstaltungsbeginn: 23 Uhr.