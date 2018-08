LAZ-Dreispringerin Jana Rokitta ist derzeit Volonteer bei der EM in Berlin und beginnt im August ein Studium in den USA – mit Sportstipendium.

Wenn am Montag in Berlin die Europameisterschaften der Leichtathleten beginnen, dann hat Wuppertal zumindest eine Teilnehmerin. Jana Rokitta wird zwar „nur“ als Volonteer für die Betreuung von Athleten, Trainer und Journalisten im Aktiven-Hotel Maritim zuständig sein, doch die 18-Jährige Wuppertalerin scheint dafür prädestiniert. Schließlich ist die Dreispringerin des Leichtathletik Zentrums Wuppertal selbst eine erfolgreiche Nachwuchsathletin – und noch dazu eine repräsentative Erscheinung. Nach dem Abitur vor einem Jahr am Carl-Fuhlrott-Gymnasium hat der 1,84 m große, gertenschlanke Teenager gemodelt, ist auf den Fashion Weeks in London, Mailand und Paris mit der neuesten Designerware über den Laufsteg flaniert, ehe sie sich ab dem Winter wieder der Anlaufbahn beim Dreisprung widmete und ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Kinderschutzbund absolvierte.

Ab dem Winter den Fokus wieder auf das Training gelegt

„Ich habe dann auch wieder mit Krafttraining begonnen, und man merkt, dass die Beine gleich wieder muskulöser werden“, sagt die Ronsdorferin. Der sportliche Erfolg ließ nicht auf sich warten: Im Frühjahr stellte sie mit 12,05 Meter eine neue persönliche Bestleistung auf, war, wie der Landestrainer ihr attestierte, auf einem richtig guten Weg, ehe eine Knöchelverletzung sie Richtung Deutsche U 20-Meisterschaft ausbremste. Dort überstand sie, wie berichtet, mit mäßigen 11,35 Metern nicht den Vorkampf. „Der dritte Versuch war etwas besser, aber leider ungültig. Ich habe das ein wenig unterschätzt, aber nach so viel Trainingsausfall kann man eben nicht auf Knopfdruck wieder Leistung bringen“, sagt sie. Das hatte auch ihr Trainer Thomas Ediger bereits erahnt und die Erwartungen vorab heruntergeschraubt. Er weiß, was für ein Juwel er besitzt, schließlich wurde Rokitta 2017 zur Wuppertaler Leichtathletin des Jahres gewählt, wurde Nordrhein- und NRW-Meisterin in der Halle und draußen und belegte bei der Deutschen U 18-Meisterschaft Platz fünf.

Den kleinen Rückschlag bei den diesjährigen Titelkämpfen hat sie schnell verdaut. „Das motiviert mich nur noch mehr, Leistung zu bringen“, versichert sie, im nächsten Jahr wieder anzugreifen, dann darf sie als älterer Jahrgang immer noch bei der U 20 mitspringen.

Die nächsten Impulse erhofft sie sich nun aus den USA. Über ihre sportlichen Erfolge hat sie ein Vollstipendium an der Universität in Chicago erhalten, wird dort ab Mitte August Psychologie studieren und kräftig Sport treiben.