Jugendfußball: Junge Zebras verlieren das Kellerduell.

A-Junioren Niederrheinliga 1. FC Kleve - WSV 1:2 (0:0). Mit einem Arbeitssieg holte die U 19 des WSV die erhofften drei Punkte in Kleve und kletterte – da der bisherige Spitzenreiter Fischeln gegen Velbert verlor punktgleich mit Essen auf Rang zwei. Die Partie war ein Kampfspiel. Die Gastgeber stiegen zum Teil überhart ein und erlaubten sich viele Fouls. Mit zwei verwandelten Elfmetern entschied der WSV die Partie. Mihai Bogoiu wurde vom Klever Torwart von den Beinen geholt und verwandelte selber zum 1:0 (57.). Nach einem Foul an Yusa-Semih Alabas, nahm erneut der Gefoulte die Verantwortung an und erzielte vom Punkt aus das 2:0 (85.). Erst in der Nachspielzeit gelang den Gastgebern der Anschlusstreffer. WSV: Horn, Osygus, Britscho, S. Gulden, Baraza, N. Gulden, Alabas, Bogoiu, Sola, Lieto (55. Blume), Serdar (64. Osenberg).

Essener SG - TSV Ronsdorf 4:1 (3:1). Die U 19 des TSV bot beim Tabellennachbarn eine desolate Leistung. Nach dem Rückstand traf Kevin Momayi zwar zum Ausgleich (18.), spätestens nach dem dritten Gegentreffer (31.) war die Partie aber zugunsten der Essener entschieden. TSV-Trainer Gennaro Bounocoro war restlos bedient. „Ich kann es nicht verstehen, dass meine Jungs nicht brennen, wenn es gegen einen direkten Konkurrenten geht. Wir haben die Punkte kampflos abgegeben.“ TSV: Kubis, Kirsch (79. Etse), Makkaoui, Momayi (46. Bock), Huber, Prein, Igwebuike (46. Malua-Kikangila), Winterfeld, Kalkavan, Regner, Omerovic (75. Bungur). B-Junioren WSV - MSV Duisburg U16 1:1 (1:1). Trainer Axel Kilz war nach dem Remis gegen den jüngeren MSV-Jahrgang unzufrieden. „Heute war mehr drin. Defensiv haben wir gut gestanden, leider aber fahrlässig einige gute Möglichkeiten vergeben.“ Cavit Tomczak brachte den WSV nach schöner Einzelleistung in Front (5.). Nur sieben Minuten später kamen die Gäste nach einer Ecke zum Ausgleich. Furkan Tasdemir und Fabian Pusic ließen danach gute WSV-Chancen aus. In der zweiten Halbzeit wurde die Partie hektischer. Luca Fischer sah in der Nachspielzeit Rot. toto WSV: Dohn, Schaeben, Gilej, Pusic, Tasdemir, Tomczak, Corsten, Fischer, Zubarevs, Belzer, Akritidis.