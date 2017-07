Shun und Ryo Terada kamen aus der Landesliga zum WSV.

Wuppertal. 42 Tore in 33 Spielen schoss Shun Terada in der vergangenen Saison für den Landesligisten DSC 99. Bruder Ryo, eineinhalb Jahre jünger als Shun, erzielte immerhin sieben Tore in seinen neun Einsätzen für die Düsseldorfer. Die Leistung der beiden Japaner, die ihrer Heimat den Rücken gekehrt haben, um in Deutschland Fußball zu spielen, blieb natürlich bereits während Hinrunde niemandem verborgen.

Den Zuschlag bekam schließlich Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV. Bei den Rot-Blauen sollen sich die beiden Brüder weiter entwickeln. Denn sie wollen nicht nur Fußball spielen, sondern Fußball-Profis werden – und zwar am Besten natürlich beide, gerne auch mit dem Wuppertaler SV, der sich ja perspektivisch möglichst schnell in Richtung 3. Liga orientieren möchte. Zumindest eines haben die beiden Asiaten schon einmal geschafft: Sie verdienen mit dem Fußball Geld.

Derzeit leben der 23 Jahre alte Ryo und der 24 Jahre alte Shun in Krefeld und müssen sich noch mit den gleichen Problemen herumschlagen wie jeder andere Arbeitnehmer auch: Dem Schienenersatzverkehr. Mehrmals in der Woche fahren sie momentan statt mit der Bahn mit dem Bus zum Stadion am Zoo, wo es ihnen gut gefällt. Trotz Sprachbarriere klappt die Verständigung. Auf dem Sportplatz kennen sich die beiden aus. Zwar ist Mittelstürmer Shun momentan noch der torgefährlichere der beiden Brüder, doch Mittelfeld-Akteur Ryo ist als Beifuß variabler einsetzbar. Derzeit sind die Teradas eher als Ergänzungsspieler zu sehen, doch Potenzial ist einiges vorhanden. ull