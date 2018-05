Favoritensiege bei den Mittwochsspielen im GA-Pokal.

SSV Sudberg – FSV Vohwinkel 1:7 (0:3). Titelverteidiger Vohwinkel hat souverän das Achtelfinale erreicht. In der ersten Runde besiegte der Oberligist am Mittwoch in Top-Besetzung den Zweiten der Kreisliga B, SSV Sudberg, standesgemäß. Mann des Abends war Toni Zupo, der drei Tore erzielte, dabei dem guten SSV- Torwart Stefan Lackner mit fulminanten Weitschüssen keine Chance ließ. Für Vohwinkel war es der erste Pflichtspielsieg für Sudberg die erste Niederlage 2018. Den Ehrentreffer für den B-Ligisten, der in den ersten 20 Minuten sehr gut mitgehalten hatte, erzielte Nicholas Rood zum zwischenzeitlichen 1:4. Für den FSV waren noch Dominik Heinen, Shun und Ryo Terada sowie Frederic Lühr erfolgreich. gh SV Heckinghausen – TVD Velbert 4:6 (2:4). Im Duell Spitzenreiter der Kreisliga-B gegen Bezirksliga-Primus hielt sich der SVH sehr gut. Velbert brachte Hochkaräter wie Lutz Radojewski aufs Feld, Heckinghausen trat mit fünf A-Jugendlichen an. Umso überraschenden kamen die Gastgeber nach 2:4-Pausenrückstand - Robert Saliji hatte das 1:0 gemacht, Oktay Alcay das 2:2 – nach der Pause sogar zum erneuten Ausgleich. Für das 3:4 zeichnete der A-Jugendliche Marc Hohmann verantwortlich, für das 4:4 erneut Alcay. Der Favorit antwortete postwendend. FC Polonia - TSV Beyenburg 0:4 (0:1). Der A-Kreisligist und Favorit machte seine ihre Sache auf der Asche in der Waldkampfbahn ordentlich, die Entscheidung fiel aber erst spät durch David Kohls, Henry Paul, Jan Jesinghaus und Oliver Czempiel trafen. mkp

Wichlinghauser Kickers - SC Sonnborn 0:5 (0:1). Der frisch gebackene Bezirksliga-Aufsteiger reiste mit letztem Aufgebot an die Clausewitzstraße. So liefen im Sturm beispielsweise Trainer Patrick Stroms und der zuletzt verletzte Torhüter Dennis Schworm auf. Der C-Ligist hielt in den ersten 45 Minuten gut dagegen und verschoss sogar einen Elfmeter. Auf dem durchweichten Aschenplatz wurde Sonnborn im Verlauf der zweiten Halbzeit seiner Favoritenrolle gerecht, Torschützen: Hatem Aouni, Marcel Finkelmeier, Dustin Breuer, Patrick Stoms und Yves-David Tshala erzielten die Tore. mkp FK Jugoslavija - BV 1885 Azadi 4:3 (3:0). Die Zuschauer am Opphof sahen ein abwechslungsreiches Spiel, bei dem die Knezevic-Elf dank eines Sonntagsschusses von David Arsenijevic (90.) die Oberhand behielt. Azadi verschlief die erste Halbzeit, berappelte sich aber. Torjäger Mirkan Demirka erzielte alle Treffer. Der Sieg war für leidenschaftliche Gastgeber, bei denen Trainer Dado Knezevic spielte und traf, verdient. Mirza Mujkanovic steuerte zwei Treffer bei. mkp RW Wülfrath – Grün-Weiß Wuppertal 1:3 (0:1). Der Bezirksligaabsteiger nahm dieHürde beim Kreisliga A-Aufsteiger glücklich. In einem hitzigen, spielerisch niveauvollen Pokalfight erzielte Elbin Redzepovic die frühe Gäste-Führung (3.). Die Wülfrather bekamen kurz vor der Halbzeit einen Foulelfmeter zugesprochen, den GW-Keeper Michael Blume glänzend parierte. Dem 2:0 durch Jean Baumgarten kurz nach Wiederanpfiff ließ Shkelzim Shabani in der 56. Minute das 3:0 folgen. Danach spielten nur noch die Kalkstädter trafen aber nur durch Kasim Karafil (63.). ryz CSI Milano – ASV Wuppertal abgesagt. Der Platz an der Grundstraße glich nach Gewitterregen einer Seenplatte. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Red