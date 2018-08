Wuppertal. Auf bis zu 1000 Zuschauer hofft der Wuppertaler SV, wenn seine U 19-Junioren am Sonntag im DFB-Pokal den Nachwuchs des 1. FC Nürnberg um 11 Uhr im Stadion am Zoo erwarten. Um möglichst viele Zuschauer anzulocken, hat der WSV die Partie nicht nur vom Spiel seiner Regionalliga-Mannschaft entkoppelt, die am Samstag, 14 Uhr, bei Gladbachs U 23 antritt, sondern sich auch eine Preisaktion überlegt. „Zahl, was Du willst.“ Das hatte sich schon im Finale des Niederrheinpokals bewährt, das der WSV vor 700 Zuschauer mit 2:0 gegen Oberhausen gewonnen hatte. Nürnberg hat bereits vier Spiele in der A-Jugend-Bundesliga-Süd/Südwest ausgetragen, zuletzt 1:1 bei Eintracht Frankfurt gespielt.