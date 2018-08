Noch ist es zwar nicht mehr als eine Momentaufnahme, wenngleich es eine sehr schöne ist: Daniel Keita-Ruel, geboren in Wuppertal, steht mit seinem neuen Verein auf dem dritten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga. Im Juni war sein Wechsel zu Greuther Fürth bekannt geworden. Nun ist der 28-Jährige maßgeblich daran beteiligt, dass der Tabellen-15. der Vorsaison nach zwei Spieltagen vom Relegationsrang grüßt.

Keita-Ruel trifft zweimal gegen den SV Sandhausen

Zum 3:1-Auftaktsieg gegen den SV Sandhausen hatte Angreifer Keita-Ruel für die Kleeblätter zwei Tore erzielt. Zwar gab es am zweiten Spieltag gegen Ingolstadt nur einen Punkt nach Remis, doch das reicht für Platz drei. Am Montag, empfängt Fürth den BVB im DFB-Pokal und „Keita“ will natürlich wieder treffen.