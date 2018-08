Zweiter Sieg in Folge für den Cronenberger SC und der Sprung auf Rang Sechs. Der Landesligist besiegte am Mittwoch Abend auf dem heimischen Horst-Neuhoff-Sportplatz Aufsteiger VFB Solingen mit 5:0 (4:0).

Wuppertal. Zweiter Sieg in Folge für den Cronenberger SC und der Sprung auf Rang Sechs. Der Landesligist besiegte am Mittwoch Abend auf dem heimischen Horst-Neuhoff-Sportplatz Aufsteiger VFB Solingen mit 5:0 (4:0). Es war die mit Abstand beste Saisonleistung der Gastgeber, die das an diesem Abend ungleiche Duell schon zur Halbzeit für sich entschieden hatten. Der zweite Wuppertaler Landesligist, FSV Vohwinkel, konnte am Mittwochabend beim ASV Süchteln den ersten Saisonsieg einfahren. Die Tore beim 2:1-Erfolg für die Füchse erzielten Freddy Lühr (24.) und Luca Hackmann (29.).

Der CSC präsentierte sich spielstark, bissig in den Zweikämpfen und kreirte vor allem im ersten Durchgang immer wieder gefährliche Angriffe. Ein Schlüssel zum Erfolg dürfte gewesen sein, dass Trainer Peter Radojewski zu Gunsten eines weiteren Mittelfeldspielers auf eine zweite Sturmspitze in der Anfangsformation verzichtete. Schnell erspielten sich die Gastgeber im zentralen Mittelfeld ein Übergewicht, schnell fiel auch der erste Treffer, als Timo Leber nach schöner Ballstafette Stürmer Kabiru Mohammed bediente (5.) Den hatte die Solinger Defensive bei seinem vierten Saisontreffer allerdings auch zu viel Platz gelassen.

Die rund 300 Zuschauer kamen durchaus auf ihre Kosten, drückte der CSC mit Führung im Rücken doch weiter auf das Gaspedal. Spielgestalter Marvin Mühlhause erzielte ein tolles Tor zum 2:0 (24.), als er die Kugel im Mittelfeld eroberte und aus 40 Metern einfach mal abzog. Die Klingenstädter hingegen enttäuschten an diesem Abend und waren mit dem Tempo der Cronenberger immer wieder überfordert. "Druck, Druck, Druck", forderte Kapitän Davide Leikauf seine Mitspieler immer wieder auf, die Gegenspieler früh zu stören. Tarkan Türkmen und erneut Kabiru hatten weitere Möglichkeiten, bis Niklas Burghard nach einer Standardsituation das 3:0 köpfte (41.) "Wir haben deutlicher aggressiver zugepackt als in den vorherigen Wochen und haben das nach Ballgewinnen teilweise schon sehr ordentlich zu Ende gespielt", war Trainer Peter Radojewski nach Spielschluss zufrieden.

Weil Marvin Mühlhause im Strafraum von den Beinen geholt wurde, konnte Leikauf mit dem Pausenpfiff am Ergebnis schrauben und erhöhte auf 4:0. Dass der CSC durch den ersten Saisonsieg vom Sonntag Selbstvertrauen getankt hatte, verstand sich zwar von selbst. Dass er nur drei Tage später einen solch dominanten Auftritt hinlegte, überraschte dann aber doch den ein oder anderen Zuschauer und lässt für die kommenden Wochen auf weitere, gute Leistungen hoffen. Erst nach 75 Minuten und einigen Wechseln schalteten die Gastgeber zwei Gänge zurück. Dem eingewechselten Ercan Aydogmus wollte an seinem 39. Geburtstag kein Treffer mehr gelingen. Den fünften Treffer des Tages (63. durch Kabiru Mohammed) verteidigten die Gäste erneut luftig.

Positiv beim CSC war außerdem hervorzuheben, dass die Defensive sich nach den zwei Auftaktniederlagen stabilisiert hat und fast sämtliche Angriffsversuche der Solinger konsequent im Keim erstickte. So darf es für die Cronenberger weitergehen, die am Sonntag erneut ein Heimspiel vor der Brust haben. Dann stellt sich die SpVgg. Odenkirchen an der Hauptstraße vor.