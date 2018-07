Der Fußballverband Niederrhein hat am Mittwochvormittag den Spielplan für die kommende Landesliga-Saison veröffentlicht. Zum Auftakt am 12.August empfängt der FSV Vohwinkel in der Lüntenbeck den 1.FC Mönchengladbach. Der Cronenberger SC muss zum ambitionierten Bezirksliga-Aufsteiger TVD Velbert reisen.

Wuppertaler Landesliga-Derby ist für den 2. September vorgesehen

Drei Tage später steht gleich eine Englische Woche ins Haus. Dann empfängt der CSC zum ersten Heimspiel den ASV Süchteln, während der FSV Vohwinkel beim Traditionsclub FC Remscheid im Röntgen-Stadion antritt.

Das erste Derby zwischen dem FSV und dem CSC ist für den 2. September angesetzt. Das Hinspiel findet in der Lüntenbeck statt. Alle weiteren Termine von FSV und CSC im Netz: HIER KLICKEN! mkp