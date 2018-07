Nachdem der Fußballverband Niederrhein am vergangenen Mittwoch den Spielplan für die Landesliga veröffentlicht hat, folgte am Freitagvormittag der Spielplan für die Bezirksliga, in der vier Wuppertaler Mannschaften ab dem 12. August an den Start gehen.

Gleich am ersten Spieltag steht ein interessantes Derby auf dem Programm: An der Parkstraße erwartet der hoch gehandelte TSV Ronsdorf den Aufsteiger SC Sonnborn.

Für den SV Jägerhaus-Linde beginnt die Saison bereits am Freitag, den 10. August mit einem Auswärtsspiel beim SC Reusrath. Der ASV Wuppertal muss zum Aufsteiger SSV Bergisch Born reisen. Alle Infos zu den Partien der Wuppertaler Mannschaften gibt es hier. mkp