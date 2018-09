Auch im Frauenfußball hat die Saison begonnen. Dabei startete die ranghöchste Wuppertaler Mannschaftet, der SV Jägerhaus-Linde, mit einer nicht unerwarteten Niederlage beim Aufstiegskandidaten SV Hemmerden. Die fiel mit 0:6 (0:1) allerdings recht deftig aus. Trainer Andreas Rohde fehlten viele Spielerinnen, dennoch lief es bis zur Pause gut, beide Mannschaften hatten ihre Chancen, aber Hemmerden ging in Führung. Mit dem ersten Angriff kassierte Linde das 0:2, verlor danach immer mehr die Linie und ging am Ende mit 0:6 unter. l

SV Bayer-Frauen starten mit Niederlage

In der Fußball-Landesliga starteten die Damen des SV Bayer Wuppertal mit einer äußerst unglücklichen 2:3 (1:0)-Niederlage bei der SSVg Velbert. Die Wuppertalerinnen dominierten die Partie in der ersten Hälfte, führten durch Sophie Siefen aber nur mit 1:0. Diese mangelnde Effektivität rächte sich nach der Pause, als sich Fehler ins Spiel einschlichen. Bayer kassierte den Ausgleich, ging dann aber dennoch eine Viertelstunde vor dem Abpfiff durch Celina Klein erneut in Führung. Doch zwei weitere Gegentreffer in den letzten zehn Minuten sorgten für die Auftaktniederlage. Der TSV Fortuna als zweiter Wuppertaler Vertreter in der Liga war am ersten Spieltag noch spielfrei, da die Liga nach dem Rückzug von Tusem Essen nur noch 13 Teams umfasst.

Sonnborn holt bei der Bezirksliga-Premiere drei Punkte

Für die Damen des SC Sonnborn war die Premiere in der Bezirksliga ein voller Erfolg: Mit 3:1 setzte sich das Team von Trainer Marc Stienemeyer im Wuppertaler Derby gegen Fortuna Wuppertal II durch. Eine Leistung, die gar nicht hoch genug einzuschätzen ist, immerhin hatten die Sonnbornerinnen am Tag vor dem Liga-Auftakt noch im Steinbruch Oetelshoven beim Xletic-Run teilgenommen.

Das Bezriksliga-Team vom FSV Vohwinkel konnte am ersten Spieltag nicht punkten. Das Team von Benno Kowaleswki kam bei Tuspo Richrath mit 3:1 unter die Räder. Ein Debakel zum Auftakt erlebten die Frauen von Linde: Die zweite Mannschaft unterlag dem DSC 99 mit 7:0.