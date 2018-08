Große Erleichterung beim Cronenberger SC nach dem ersten Saisonsieg: Das Team vom Trainer Peter Radojewski gewann mit 2:0 (1:0) beim Rather SV. Für den CSC sind es die ersten Punkte in der neuen Saison. „Glückwunsch an die ganze Mannschaft, ich denke, die zwei Auftaktniederlagen sind nicht spurlos an uns vorbeigegangen“, meinte Radojewski nach Abpfiff. In der Landeshauptstadt erzielte Stürmer Kabiru Mohammed beide Treffer. Die Bestnote verdiente sich CSC-Torhüter Marcel Langendorf, der Chancen der Rather mit starken Reflexen vereitelte.

Den neutralen Beobachter dürfte die Tatsache verwundert haben, dass Radojewski keine personellen Wechsel im Vergleich zum 2:3 gegen Süchteln vornahm „Es würde noch mehr verunsichern, wenn wir einige Wechsel vornehmen. Deswegen dürfen die gleichen Jungs das von Mittwoch wieder gutmachen“, sagte der Trainer vor Beginn. Gegen das Defensivbollwerk der Gastgeber, die zeitweise alle zehn Feldspieler hinter dem Ball postierten, versuchte sich der CSC mit viel Ballbesitz im Gepäck häufig über die offensiven Außenbahnen.

Besonders die rechte Seite mit Kapitän Davide Leikauf und Jens Perne schlug dabei einige Flanken vor das Tor der Gastgeber. Chancen wie die von Leikauf (22.) oder der Pfostenschuss von Kabiru Mohammed (28.) nach schöner Vorarbeit von Tarkan Türkmen waren aber zunächst die Ausnahme. Die Düsseldorfer hingegen agierten überwiegend mit langen Bällen.

Dem Führungstor von Mohammed (37.) ging ein Zuspiel von Marvin Mühlhause auf Ercan Aydogmus voraus, der prima auf seinen Sturmpartner ablegte. Für die kommenden Wochen dürfte beim CSC dennoch unter anderem das Abwehrverhalten nach einer Führung auf der Agenda stehen, denn plötzlich präsentierten sich die Gäste zu sorglos, nahmen die Führung aber mit in die Kabine.

Die Gastgeber hatten sich für den zweiten Durchgang einiges vorgenommen, fanden jedoch inMarcel Langendorf immer wieder ihren Meister. Ab und an wurde sichtbar, dass beim CSC noch viel Luftnach oben ist. „Daswar aber vorher klar, wichtig ist erst einmal, dass wir gepunktet und zuNullgespielt haben“, so Radojewski. Den zweiten Treffer Mitte der zweiten Halbzeit (64.) leitete erneut Marvin Mühlhause mit einem Hammer aus 30 Metern ein. Der Rather Keeper wehrte nach vorne ab, Kabiru Mohammed sorgte für die Entscheidung.

Am Mittwoch geht es mit der nächsten englischen Woche weiter. Dann empfängt der CSC ander Hauptstraße den VFB Solingen (20 Uhr).