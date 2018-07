Neu-Landesligist Cronenberger SC hat am Samstag das Viertelfinale gegen den ASV Wuppertal gewonnen und steht damit im Final Four des 59. GA-Pokals, das am Sonntag (29. Juli) in der Lüntenbeck beim FSV Vohwinkel ausgetragen wird.

Mit 3:0 (0:) besiegte die Mannschaft von Trainer Peter Radojewski den Bezirksligisten aus Barmen, der dem CSC nur in der ersten Hälfte etwas entgegen zu setzen hatte. Der Favorit von den Südhöhen vergab in den ersten 45 Minuten gar einen Elfmeter. Doch im zweiten Durchgang brach der ASV dann ein. Mohamed Kabirou netzte wenige Minuten nach Wiederanpfiff zum 1:0 (53.) ein. Timo Leber erhöhte in der 70. Minute auf 2:0. Für den 3:0-Endstand konnte Marvin Mühlhause schließlich mit einem direkt verwandelten Freistoß sorgen (80.).

Samstagnachmittag steht das Viertelfinal-Derby zwischen dem FSV Vohwinkel und dem SV Bayer Wuppertal an. Am Sonntag treffen auf dem Freudenberg Jägerhaus-Linde und Grün-Weiß (13 Uhr) sowie SC Sonnborn und FC 1919 aufeinander.