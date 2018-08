In der Fußball-Bezirksliga kann der ASV seinen ersten Saisonsieg feiern. Linde und Sonnborn verlieren. Der TSV Ronsdorf kann mit einem Kantersieg gegen Wülfrath den zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga erobern.

Alle Ergebnisse und die Tabelle der Bezirksliga:HIER KLICKEN!

TSV Ronsdorf - 1. FC Wülfrath 5:0 (3:0). Die Ronsdorfer belohnten sich gegen Wülfrath mit einem Kantersieg für die gute Leistung. Über 90 Minuten diktierten die Wuppertaler das Spiel, ließen die starke Offensive der Gäste gar nicht zur Entfaltung kommen. Schon nach fünf Minuten brachte Marc Morsbach, der später auch zum 4:0 traf, den TSV in Führung. Das schönste Tor erzielte DanielGordzielikMitte der ersten Hälfte. Nach einer Kombination mit vielen Stationen war es Lukas Reinartz, der Gordzielik mit einem flachen Pass am Fünfmeterraum fand, von wo Gordzielik den Ball am Wülfrather Torhüter Justin Kanckmuß ins Tor knallte. Das 3:0 erzielte Reinartz dann mit dem Pausenpfiff und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg.

„Das war heute eine sehr starke Leistung der kompletten Mannschaft. Wir haben sehr gut die Räume eng gemacht,so dass die Angriffeder Wülfrather frühgestoppt werden konnten. Danach haben wir schnell umgeschaltet und unsere Angriffe gefahren. Das war richtig stark“, war TSV-Trainer Daniele Varvierimit seiner Mannschaft sehr zufrieden. Den letzten Treffer zum deutlichen 5:0-Sieg markierte PascalHomberg eine Viertelstunde vor dem Abpfiff. Am nächsten Sonntag steht auf dem Sportplatz ander Parkstraße das Ronsdorfer Derby an. Der Tabellenzweite TSV empfängt dann um 15 Uhr das bisher punktlose Tabellenschlusslicht SV Jägerhaus-Linde.

SSV Berghausen - ASV Wuppertal 0:1 (0:0). Einen Befreiungsschlag feierte der ASV mit dem Sieg in Berghausen. Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt war ASV-Trainer Alen Erkocevic mit seiner Mannschaft zufrieden: „Die Mannschaft ist heute als geschlossene Einheit aufgetreten und hat sich endlich mal für die Leistung belohnt“, sagt Erkocevic. Die Wuppertaler waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, aber in der ersten Hälfte vergaben sie ihre Chancen noch. Sowohl Marcel Krüger, als auch Luis Rosenecker scheiterten am Torhüter des SSV, oder sie schossen am Tor vorbei. Neun Minuten nach der Pause war es dann Victor Korang, der den umjubelten Führungstreffer erzielte. Marcel Krüger und Luis Rosenecker hatten ihn stark in Szene gesetzt, und Korang ließ Berghausens Torhüter Oliver Wazakowski keine Chance.