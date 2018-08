Im Duell der Oberliga-Absteiger der letzten Saison ging der FSV Vohwinkel gegen DSC 99 Düsseldorf auch imdritten Saisonspiel leer aus. Die Partie war praktisch nach 17 Minuten entschieden. In dieser Zeit schossen die Landeshauptstädter dreimal auf das Tor,und jedes Mal musste Vohwinkels Keeper Asterios Karagiannis das Leder aus dem Netz holen. FSV-Trainer Thomas Richter: „Dieser frühzeitige 0:3 Rückstand hat unser ganzes Vorhaben über den Haufen geworfen. Das Defensivverhalten war aber auch alles andere als schlau.“

Zehn Gegentore in drei Spielen zeigen auf, wo der Hebel anzusetzen ist. Als Entschuldigung mag gelten, dass laut Thomas Richter acht Spieler aus dem Kernkader fehlten. Mut könnte machen, dass man mit dieser Mannschaft in den restlichen 73 Minuten gegen ein Spitzenteam noch 1:1 spielte. Mut kam auch auf, als Luca Hackmann auf Vorlage von Robin Götze kurz vor dem Pausenpfiff den 1:3-Anschlusstreffer erzielte.

Als die Gastgeber den in der Pause beschworenen und erhofften zweiten Treffer mit sofortiger Power-Offensive erreichen wollten, setzten die Düsseldorfer auf schnelle Konter. So dauerte es nur bis zur 49. Minute, bis Robin Reuter mit einem Schuss aus 16 Metern die 4:1-Führung für die Gäste erzielte. FSV-Coach Thomas Richter: „Da war das Spiel entschieden. Man spürte jetzt auch die Verunsicherung.“ In der Folgezeit war die Ballverlustquote einfach zu hoch.

Die Niederlage hätte noch höher ausfallen können Bei allen Hinweisen auf die FSV-Schwächen im Spiel muss man den Düsseldorfern bestätigen, dass sie für die Landesliga über spielstarke Leute verfügen. Vohwinkel konnte aufgrund etlicher klarer Torchancen der Gäste froh sein, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Dennoch: In Führung gehen musste der FSV, als der Ex-Cronenberger Herve Diankanu einen Kopfball aus aussichtsreicher Position nicht optimal traf (8.). Bei ihm und bei vielenanderen kopfballstarken Abwehrspielern ist oft erkennbar, dass bei Kopfbällen auf das gegnerische Tor zusätzliche Qualitäten erforderlich sind, um das Leder optimal zu platzieren.

Trotz des frühen Rückstandes, zeigten die Gastgeber in einigen Situationen, dass sie spielerisch mithalten konnten. Die Düsseldorfer überließen zumindest gestern nach den drei Trefferndem Gegner das Mittelfeld. Dafür standen sie hinten kompakt und starteten immer wieder gefährliche Konter.

FSV-Coach Thomas Richter kann nur hoffen, dass sich der Kader vor der nächsten schweren Aufgaben in Süchteln schnellstens komplettiert. Der diesmal ebenfalls fehlende Sascha Dum dürfte mit seiner Erfahrung in Normalform für die Vohwinkler sehr wichtig sein. Die Niederlage schaute sich auch der Ex-WSV Trainer Stefan Vollmerhausen an, der schließlich einst selbst für die Vohwinkeler die Fußballschuhe schnürte.

FSV Vohwinkel: Karagiannis, Gomez, Diankanu, Winter, Shoda, Götze, Hackmann, Götze, Canaki (70. Adoma), Al Khalil, Lühr.

TORE: 0:1 (10.) Ryboth, 0:2 (13.) Raicevic, 0:3 (17.) Eshun, 1:3 (44.) Hackmann, 1:4 (49.) Reuter.

SCHIEDSRICHTER: Felix May -‘ Zuschauer: 100

NÄCHSTE Spiele Landesliga: Cronenberger SC - Vfb Solingen (Mittwoch, 22. August)‘ 20 Uhr) ASV Süchteln - FSV Vohwinkel (Mittwoch, 22. August) 20 Uhr.