FSV Vohwinkel - SV Heckinghausen 2:1. Den ersten Test hat Landesligist FSV Vohwinkel bestanden. 2:1 hieß es gegen den SV Heckinghausen, der in der zweiten Halbzeit gute Moral bewies und kurz vor Schluss beinahe den Ausgleich erzielt hätte. Doch Guiseppe Campagna scheiterte an FSV-Keeper Pascal Peinecke.

FSV-Trainer Thomas Richter setzte nach der ersten Trainingswoche 17 Akteure ein, darunter Herve Diankanu und Sascha Dum sowie Tim Schättler, der in der vergangenen Woche zum FSV zurückkehrte. Besonders von Luca Hackmann und Mersad Alijevic in der Innenverteidigung war Richter angetan. Tasso Kostikidis (7.), brachte den FSV in Führung, Marco Cangelosi verwandelte einen Freistoß zum 1:1. Kurz vor der Halbzeit erzielte Fredy Lühr den Siegtreffer für den FSV. ryz

Die Spiepläne der Amateurligen werden in den kommenden Tagen erwartet.