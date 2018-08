Derbyzeit in der Lüntenbeck: Der FSV Vohwinkel empfängt die Liga-Konkurrenz vom Cronenberger SC, der mit zwei Siegen und einem Remis etwas besser aus den Startlöchern gekommen ist als die Füchse. "Wir haben in den ersten Partien drei Punkte liegengelassen, weil wir zweimal späte Gegentore bekommen haben", resümiert FSV-Coach Thomas Richter, der froh ist, dass sich die Personalengpässe, bedingt durch Urlaub und Verletzungen, entspannt haben. Mit Maxim Baudenbacher ist der letzte Rekonvaleszent ins Lauftraining eingestiegen, so dass der FSV-Trainer alle Spieler im Training hat.

"Unser Ziel ist es, Stabilität ins Spiel zu bekommen und uns aus einer geordneten Defensive Chancen zu erarbeiten", so Richter. Das Team sei noch lange nicht da, wo es hinwolle und man wisse, dass es Verbesserungspotenzial an einigen Stellen gebe, doch man müsse Geduld haben. Richter geht davon aus, dass es am Sonntag emotional und spannend wird und beide Mannschaften gewinnen wollen. "Das macht den Reiz dieser Partie aus." Gleichwohl sieht er den CSC in der Favoritenrolle: "Die Cronenberger sind defensiv stark, verügen über gute individuelle Qualität und funktionieren als Mannschaft." Für den FSV gehe es darum, als Kollektiv aufzutreten und mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz zu bringen. "Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten und den Cronenbergern Paroli bieten", verspricht der FSV-Coach.

FSV Vohwinkel - CSC (Sonntag 15 Uhr Lüntenbeck)

Für den CSC geht es am Sonntag nicht nur um den Derbysieg sondern auch darum, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Trainer Peter Radojewski will „von Anfang an 120 Prozent und die richtige Körpersprache“ bei jedem seiner Spieler sehen. Der Trend ist beim CSC mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen positiv, auch wenn am vergangenen Sonntag nur ein 0:0 gegen Odenkirchen heraussprang. „Wir hatten auch da genügend Torcbancen. Uns muss aber bewusst sein, dass wir bestraft werden, wenn wir weniger machen“, sagt Radojewski. In der Lüntenbeck werden die Cronenberger definitiv auf Führungsspieler Davide Leikauf (Zerrung) verzichten müssen, auch der Einsatz von Torjäger Kabiru Mohammed (Probleme am Außenband) ist noch fraglich.

Mit Ercan Aydogmus oder dem jungen Alphonso Manata stehen Alternativen fur den Sturm bereit. Radojewskis Vorfreude auf das Derby ist groß: „Natürlich ist es ein besonderes Spiel. Es geht ja immer auch ein bisschen um die Vorherrschaft im Tal hinter dem WSV. Ich hoffe auf entsprechend viele Zuschauer.“ Er erwartet einen gut eingestellten und motivierten Gegner, dessen Ergebnisse zuletzt ebenfalls, wie bei seiner Mannschaft, deutlich positiver waren als noch zu Saisonbeginn.