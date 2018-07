Das Warten hat bald ein Ende: Für die sechs Wuppertaler Fußballmannschaften aus Landes- und Bezirksliga wird es im Laufe dieser Woche spannend. Wie Landesliga-Staffelleiter Thomas Klingen der WZ auf Anfrage bestätigte, erfolgt in den nächsten Tagen die Spielplanveröffentlichung für beide Ligen. Konkret bedeutet das: Die Spielplanveröffentlichung für die Landesliga Gruppe 1, in der der Cronenberger SC und der FSV Vohwinkel ab dem 12. August an den Start gehen, erfolgt am Mittwoch. Besonders interessant dürfte für beide Mannschaften der Termin für das Derby CSC - FSV sein.

Deutlich mehr Wuppertaler Derbys gibt es in der Bezirksliga Gruppe 2 zu sehen, wo neben dem ASV Wuppertal, dem SV Jägerhaus-Linde und dem TSV Ronsdorf nun auch als Aufsteiger der SC Sonnborn mitmischt. Die Spielplanveröffentlichung für die Bezirksliga erfolgt am Freitag.

Geduld haben müssen hingegen noch alle Kreisligisten: Wie Kreisliga A Staffelleiter Jens-Uwe Baum bestätigt, kommen die Kreisliga-Spielpläne voraussichtlich nicht vor nächster Woche. "Die Tagung der spielleitenden Stellen ist am Donnerstag Abend in Duisburg. Anschließend brauchen wir natürlich noch Zeit, um alles zu planen", bittet Baum um Verständnis. mkp