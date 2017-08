Melanie Lüdorf belegt in ihrer Altersklasse sogar Platz zwei.

Wuppertal. Beim Ironman in Hamburg ist am Wochenende auch die Wuppertaler Triathletin Melanie Lüdorf an den Start gegangen. Sie belegte unter 269 startenden Frauen, inklusive der Profis, den zehnten Platz. In ihrer Altersklasse, 30 bis 34 Jahre, wurde Lüdorf mit einer Gesamtzeit von zehn Stunden und 16 Minuten sogar Zweite.