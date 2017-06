Analena Toto vom SV Bayer und Moritz Poswiat vom Barmer Tennisclub sind die Bergischen Tennis-Meister 2017.

Wuppertal. Analena Toto vom SV Bayer und Moritz Poswiat vom Barmer Tennisclub sind die bergischen Tennis-Asse 2017. Die an Nummer eins gesetzte Bayer-Spielerin wurde ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht und gewann das Damen-Einzel der offenen Klasse. Moritz Poswiat hatte als Außenseiter das Finale erreicht und holte sich erstmals die Bergische Meisterschaft in der offenen Herren-Klasse. Es war übrigens die 75. Auflage dieser Titelkämpfe (hier geht es zu den Ergebnissen der Finalrunde).

Allen Unkenrufen der Wetterfrösche zum Trotz herrschte auf der Anlage des TC Blau-Weiss Elberfeld am Finaltag vom ersten Aufschlag an „Kaiserwetter“, das die Aktiven auch zu besonderen Leistungen beflügelte. So Analena Toto (19), die am Freitagabend wegen heftiger Regenschauer in die Halle ausweichen musste, um ihre Halbfinalgegnerin Denise Hartmann 7:5, 6:3 zu besiegen. Im Endspiel war dann die Titelverteidigerin Anika Kurt (Solinger TC) die erheblich kleinere Gegnerin, die mehrfach ihr Können andeutete. Fatal für die Solingerin: Ihre vielen Doppelfehler, und immer wenn sie sich eine gute Position für den „finalen“ Schlag erarbeitet hatte, landeten ihre Bälle im Aus oder im Netz.

Weitaus konzentrierter Analena Toto, die als Perfektionistin Unebenheiten auf dem Platz per Fuß korrigierte und nervenstark auch nach einem 0:40 Rückstand im ersten Satz noch den Punkt verbuchte. 6:1 endete der erste Durchgang. Danach war das Spiel lange offen, doch nach 4:3 dominierte Toto deutlich und gewann schließlich 6:3. „Ich habe einige unnötige Fehler gemacht“, meinte die junge Bayer-Spielerin später selbstkritisch und lächelte nur verhalten, als ihr gratuliert wurde.

Im Herren-Finale, das den Abschluss dieser großartigen Jubiläumsmeisterschaft bildete, trafen mit Vincent Wollweber (Blau-Weiss Elberfeld) und Moritz Poswiat (Barmer TC) zwei „Ungesetzte“ aufeinander. Vincent Wollweber (30) hatte am Vorabend in einem denkwürdigen Halbfinalspiel zum Schluss bei strömendem Regen die Nummer zwei der Setzliste Jan Augustat (Bayer) 6:2 und 7:5 besiegt und dabei erst den neunten oder zehnten Matchball verwandeln können. Ein hochdramatisches Match mit zwei respektvoll miteinander umgehenden Kontrahenten, das bei Wollweber schmerzhafte Spuren hinterlassen hatte. An der Achillessehne, nämlich.

In der zunächst offenen Partie schlug Wollweber etliche kluge Bälle, konnte jedoch kaum Sprints ansetzen und fabrizierte zum Ende des Satzes etliche unkontrollierte Returns, die Poswiat (21) die Arbeit erleichterten. Zudem kam seine Spezialität, seine eingesprungene Vorhand, voll zum Tragen, und es hieß 6:2.