Fynn Minuth ist nach seiner Bronzemedaille bei der DM für die Weltsportspiele der Studenten nominiert.

Wuppertal. Vom 19. bis 30. August treffen sich in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh die weltbesten studentischen Athletinnen und Athleten zur 29. Sommer-Universiade. Erwartet werden rund 13 000 Teilnehmer aus mehr als 150 Nationen. Die Universiade ist die weltweit größte Multisportveranstaltung nach den Olympischen Spielen. Im Aufgebot der 23 Schwimmsportler (13 Beckenschwimmer, 10 Wasserspringer) steht mit Fynn Minuth auch ein Wuppertaler.

Der 19-Jährige, der an der University of South Carolina in den USA im fünften Semester Betriebswirtschaftslehre studiert und Startrecht für die SG Bayer besitzt, wurde aufgrund seiner sehr guten Leistungen bei den Deutschen Schwimm-Meisterschaften im Juni in Berlin, wo er über 200 Meter Schmetterling die Bronzemedaille gewann und über 400 Meter Freistil Platz vier belegte, nominiert.

„Nach einer großartigen Saison in den USA und den Leistungen bei den Deutschen Meisterschaften mit vielen Bestzeiten konnte ich trotzdem nicht sicher sein, dass ich zur Universiade fahre, da ich über meine Hauptstrecke, den 200 Meter Schmetterling die Normzeit um sechs Hunderstelsekunden verpasst habe. Als ich von meinem Trainer bei der SG Bayer, Michael Bryja die Nachricht erhielt, dass dem Antrag des Deutschen Schwimm-Verbandes auf eine Nachnominierung stattgegeben wurde, war ich zunächst sehr überrascht. Dann aber überwog die Freude und ich bin in den USA direkt mit großer Motivation mit meinem Unitrainer Mark Bernadiono in die Vorbereitung auf die Universi ade eingestiegen“, berichtet Fynn Minuth.

Am vergangenen Freitag flog er nach Deutschland und trainierte die letzten drei Tage vor dem Abflug von Frankfurt nach Taipeh am Montag, 14. August am Bundesstützpunkt Essen-Rüttenscheid bei Ex-Bayertrainerin Nicole Endruschat, da ihm in Wuppertal wegen der Schließung des Leistungszentrums Küllenhahn keine 50-Meterbahn zur Verfügung stand. Für Taipeh ist der 20-Jährige fest für die 200 Meter Schmetterling, die am 22. August ausgetragen werden, nominiert.

Er hofft darüber hinaus aber auch auf Starts über 200 Meter Freistil (21.08.) und 100 Meter Schmetterling (24.08.) „Mein Ziel ist es, meine Zeiten von den Deutschen Meisterschaften mindestens zu bestätigen und hoffentlich noch einmal verbessern zu können. Die Universiade ist mein erster großer internationaler Wettkampf und ich werde versuchen, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln“, sagt Minuth.

Auf dem Programm der Universiade stehen 21 olympische Sportarten. Die Dachorganisation der deutschen Studenten, der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (AdH), entsendet 126 Spitzensportler, die zum großen Teil schon internationale Erfahrungen bei Olympischen Spielen, sowie Welt- und Europameisterschaften gesammelt haben, nach Asien.

Der AdH hat nach eigenen Angaben in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Fachverbänden der einzelnen Sportarten ein international konkurrenzfähiges Team zusammengestellt.