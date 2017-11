Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV trifft bei dem traditionsreichen Turnier in der Uni-Halle auf den SC Sonnborn, TSV Union und einen der Gruppensieger auf der Quali-Runde.

Wuppertal. Freitagabend wurden in der Hako Arena die Gruppen für die 31. Wuppertaler Hallenfußballmeisterschaft am Wochenende 6./7. Januar ausgelost. WSV-Legende Günter Pröpper fungierte als Glücksfee und loste seinem WSV den TSV Union, den SC Sonnborn und den Sieger aus Gruppe 4 des Qualifikationsturniers zu. Den Auftakt bildet, wie üblich, am Samstag, 6. Januar, das Qualifikationsturnier der Kreisligisten.

Ab 11 Uhr treffen aufeinander:



Gruppe 1: SV Heckinghausen, Wuppertal Trabzonspor, Wichlinghauser Kickers, TFC Wuppertal.

Gruppe 2: FK Jugoslavija, CSI Milano, TSV Fortuna,Viktoria Rott.

Gruppe 3: FC Polonia, TSV Beyenburg, SSV Sudberg, SC Uellendahl.

Gruppe 4: Hellas Wuppertal, FC 1919, Breite Burschen Barmen, SV Bayer.

Für die Endrunde (7. Januar ab 10 Uhr) sind folgende Gruppen ausgelost worden:

Gruppe A: Wuppertaler SV, TSV Union, SC Sonnborn, Sieger Gruppe 4.

Gruppe B: FSV Vohwinkel, ASV Wuppertal, BV 1885-Azadi, Sieger Gruppe 1.

Gruppe C: TSV Ronsdorf, SV Jägerhaus-Linde, SSV Germania, Sieger Gruppe 3.

Gruppe D: Cronenberger SC, Grün-Weiß, SF Dönberg, Sieger der Gruppe 2.