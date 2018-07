Paukenschlag aus Wuppertaler Sicht am 3. Tag der Deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin: Yannis Merlin Willim sicherte sich am Samstagmorgen den Juniorentitel über 200 Meter Brust. In der für ihn überragenden Zeit von 2:15,33 Sekunden war er sogar schneller als der deutsche Rekordhalter Marco Koch und der Essener Max Pilger, die am Nachmittag im A-Finale allerdings noch zulegen dürften.

Den Bayer-Erfolg perfekt machte in dieser Disziplin Jan Delkeskamp, der in der Juniorenwertung nach seinen beiden Silbermedaillen über 50 und 100 Meter Brust nun Bronze gewann. Mit seiner Zeit von 2:18,15 Sekunden zog er als Achter ebenfalls in den A-Endlauf ein. Sehr zur Freude vom Bayer-Cheftrainer Michael Bryja wird die SG Bayer dort am Nachmittag noch zweimal vertreten sein. Einmal durch Jana Markgraf, die über 100 Meter Schmetterling in der Klassezeit von 1:01,59 Minuten ihren Junioren-Medaillensatz bei diesen Titelkämpfen vervollständigte. Sie wurde Zweite in der Wertung der weiblichen Jahrgänge 1999/2000, die in den Vorläufen am Morgen ausgeschwommen wird und zog als insgesamt Sechstschnellste in den Endlauf am Nachmittag ein.

Dann darf auch Christian vom Lehn noch einmal starten. Der Brustspezialist wurde ebenfalls über 100 Meter Schmetterling in 54,50 Sekunden Vorlauf-Achter. Emre Demirdas (Jahrgang 2000) belegte in der gleichen Disziplin in 56,37 Rang 25. Alexander Kühling komplettierte als Vorlaufvierter den Top-Auftritt der SG Bayer über die 200 Meter Brust. Damit stehen am Nachmittag drei Bayer Schwimmer in diesem Finale. Seine Zeit war 2:16,59.