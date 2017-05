Wuppertal. Mit einer zehnminütigen Verspätung wurde das letzte Heimspiel des Wuppertaler SV in dieser Saison gegen den Bonner SC angepfiffen, denn vor dem Anpfiff wurden acht Spieler und einige Offizielle verabschiedet. Im Anschluss verabschiedete sich die Mannschaft des WSV mit der zweiten Nullnummer in Folge von 2713 Fans im Stadion am Zoo.

Nach dem 0:0 in Wiedenbrück endete auch die Partie gegen den Tabellennachbarn und Mitaufsteiger Bonner SC torlos. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten zunächst Mangelware, obwohl sich beide Teams keineswegs mit Sommerfußball begnügten. Es ging zuweilen hitzig zur Sache. In der 38. Minute hätte es nach einem Rempler von Ivan und der Revanche von Dündar sogar die Rote Karte für den Bonner geben müssen.

Umfrage WSV spielt 0:0 gegen Bonn - Bewerten Sie die Spieler! Abstimmen

Der WSV verlor seine Sturmspitze Yordi Teijsse, der den WSV zum Saisonende verlassen wird, früh durch eine Nackenverletzung. Zum Ende der Saison gehen dem WSV die torgefährlichen Stürmer aus. Kevin Hagemann überzeugte als Einfädler und Vorbereiter. Im Abschluss war der WSV jedoch zumeist harmlos, obwohl die Mannschaft sich nach der Pause noch einmal mächtig ins Zeug legte und den Sieg verdient gehabt hätte. Die besten Chancen vergaben jedoch Topal und Wirtz. Da beim Bonner SC Torjäger Lucas Musculus (20 Saisontreffer) nicht in Erscheinung trat, blieb es beim 0:0. Am kommenden Samstag bestreitet der WSV sein letztes Saisonspiel bei der U23 von Borussia Mönchengldbach