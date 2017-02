Wuppertal. Vor dem Heimspiel am Samstag, 18. Februar, gegen den SV Rödinghausen (14 Uhr, Stadion Zoo), hat Fußball-Regionalligst Wuppertaler SV Verwaltungsrat Ulrich Thiemann von seiner Funktion als Veranstaltungleiter entbunden. Er reagierte damit auf die Vorfälle beim jüngsten Heimspiel gegen Düsseldorfs U 23, als von Fans auf der Nordtribüne verbotene Pyrotechnik eingesetzt wurde, wofür der Verein noch eine Strafe zu erwarten hat.



In einer Erklärung des Vereins dazu hieß es, dass zum 15. Geburtstag der Fangruppe Ultras die Choreografie angekündigt und der Aufbau vom Veranstaltungsleiter auch begleitet worden sei. Der Einsatz von Pyrotechnik und eines gewaltverherrlichenden Banners sei aber so in keinster Weise mit dem Verein abgesprochen gewesen. Mit Stadt, Politik und Polizei habe man inzwischen Gespräche geführt, wie solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern sind. Bereits für das Spiel gegen Rödinghausen werde ein neue Veranstaltungsleiterin eingesetzt.



Die neue Veranstaltungleiterin heißt Svenja Löhr, kennt als ehemalige Mitarbeiterin des Sportamts, damals zuständig für das Stadion, die Abläufe und Bestimmungen genau. „Sie ist unsere Wunschkandidatin“, sagt Vorstandssprecher Lothar Stücker.



Die Ultras haben angekündigt, im Hinblick auf die zu erwartende Strafzahlung an den Verband mit einer Tombola Geld zu sammeln.