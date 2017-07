Der Fußball-Kreisligist unterliegt dem Regionalligisten aus der Nachbarstadt mit 0:7 (0:5).

Wuppertal. Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV hat sein fünftes Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison erfolgreich gestalten können. Beim ambitionierten Kreisligisten VFB Schwelm gewann die Elf von Trainer Stefan Vollmerhausen ungefährdet mit 7:0 (5:0). Rund zwei Wochen vor Saisonbeginn zeigte der WSV in seinem drittletzten Testspiel eine solide und konzentrierte Leistung.

Mehr als 300 Zuschauer verfolgten die Partie am Schwelmer Brunnen. Sie bekamen einen in der ersten Hälfte emsigen Gastgeber zu Gesicht, der die Dinge versuchte fußballerisch zu lösen. Dennoch war der WSV erwartungsgemäß von Beginn an tonangebend. Der quirlige Marco Cirillo überzeugte in der ersten Hälfte mit drei teilweise prima herausgespielten Toren. Neuzugang Shun Terada traf doppelt, hätte sein Torkonto bei konsequenterer Chancenverwertung aber auch höher schrauben können. Sein Debüt im Kasten feierte Maurice Horn, der fortan als dritter Torwart zum Kader des WSV gehört, aber auch weiter in der U19 zum Einsatz kommt.

Schwelm präsentierte sich als guter Gastgeber

Stefan Vollmerhausen tauschte seine Elf zur Halbzeit wie erwartet fast komplett aus. Gegen müde werdende und tief stehende Gastgeber ergaben sich für den taktisch flexiblen WSV mit der Zeit weitere gute Möglichkeiten, die allerdings nur Raphael Steinmetz mit einem kernigen Rechtsschuss und Daniel Grebe in weitere Tore ummünzen konnten. Vollmerhausen freute sich neben der guten Leistung seiner Mannschaft („Wir hatten eine harte Trainingswoche, die Jungs haben das dennoch prima umgesetzt“) über die Gastfreundschaft des VFB Schwelm, der nach Spielschluss sogar noch eine gut besuchte Pressekonferenz anbot, die einen gelungenen Fußballabend abrundete.