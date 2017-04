Die Negativserie beim Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV hält an. Die 0:2 (0:2)-Niederlage bei Rot-Weiß Oberhausen bedeutete die fünfte Punktspielniederlage in Folge.

Wuppertal. Im Niederrhein-Stadion schien sich der WSV zunächst viel vorgenommen zu haben und spielte 20 Minuten sehr passabel und verbessert im Vergleich zu manchem anderen Spiel zuvor. Doch dann kam RWO mit der ersten Chance zum 1:0 durch Tim Hermes und prompt klappte das Kartenhaus des WSV zusammen. Sechs Minuten später traf der ehemalige WSV-Spieler Robert Fleßers im Strafraum der Wuppertaler völlig frei und unbedrängt per Kopf zum 2:0 für den Gastgeber. Mit diesem Ergebnis gingen beide Teams auch in die Pause. Im zweiten Durchgang wechselte der WSV nach einer Stunde Spielzeit durch.

Mit dem zuvor verletzten Yordi Teijsse kam auch ein Hoffnungsträger in Sachen Torabschluss auf den Rasen. Doch der Niederländer blieb genauso blass wie der eingewechselte Enes Topal. RWO hatte weiter die besseren Torchancen, unter anderem verhinderte WSV-Torhüter Sebastian Wickl gegen Arnold Budimbu einen höheren Rückstand. Beim WSV hatte man den Eindruck, dass die Mannschaft noch lange hätte spielen können, allerdings ohne Aussicht auf Erfolg. Zu harmlos waren die Offensivaktionen. Am kommenden Freitag muss der WSV das Heimspiel gegen den Nachbarn TSG Sprockhövel unbedingt gewinnen, um die letzten noch erforderlichen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Anstoß im Stadion am Zoo ist um 19.30 Uhr.