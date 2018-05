Wuppertal. Zwei Highlightspiele im Stadion am Zoo hat WSV-Sportvorstand Manuel Bölstler für die Sommervorbereitung des Wuppertaler SV angekündigt, will die Gegner aber noch nicht verraten. Der Plan steht ansonsten und sieht nach dem Trainingsstart am 17. Juni das erste Testspiel am 23. Juni um 14 Uhr am Schwelmer Brunnen gegen den Bezirksliga-Aufstiegsanwärter VfB Schwelm vor.

Weitere Termine: 4. Juli, 19 Uhr beim VfL Gevelsberg (Bezirksliga), 7. Juli Infos folgen, 11. Juli, 19 Uhr beim FSV Vohwinkel, 14. Juli, 14 Uhr bei Oberligist VfB Hilden, 21. Juli, 14 Uhr gegen Regionalligist TSV Steinbach. Der Ort ist noch offen. red