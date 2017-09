Der Defensivpieler unterschreibt erneut beim Fußball-Regionalligisten.

Wuppertal. Einen Tag vor dem Spiel bei Alemannia Aachen hat der WSV die Verpflichtung von Emre Bayrak bekannt gegeben. Der 20-Jährige, dessen Kontrakt beim WSV zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen war, hat nun erneut bei Rot-Blau unterschrieben und soll die Defensive verstärken. Der Defensivspieler erhält einen Ein-Jahres-Vertrag und wird zukünftig wieder mit der Nummer 14 auflaufen.

Statement WSV-Sportvorstand Manuel Bölstler: "Emre trainiert bereits schon viele Wochen bei uns mit. Er kennt natürlich die Abläufe bei uns und weiß, was das Trainerteam von ihm erwartet. Mit seiner Verpflichtung stellen wir uns defensiv noch breiter auf, nachdem uns in der Vorbereitung auf dieser Position Spieler verlassen haben. Emre wollte unbedingt wieder zu uns und wir freuen uns, ihn jetzt wieder in unserem Kader mit dabei zu haben."