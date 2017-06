Wie der Fußball-Regionalligist mitteilt, hat Mandt einen Vertrag für ein Jahr erhalten und wird die Nummer 6 tragen.

Wuppertal. Am Samstag hat Fußball-Regionalligist Wuppertaler SVdie Verpflichtung von André Mandt bekannt gegeben. Er wechselt vom Südwest-Regionaligisten TSV Steinbach ins Tal. Wie der WSV weiter mitteilt, hat Mandt einen Vertrag für ein Jahr erhalten und wird die Nummer 6 tragen. Weiter heißt es: Insgesamt kommt er in seiner bisherigen Laufbahn auf mehr als 70 Spiele in der vierten Liga. Auch höherklassige Erfahrung bringt der agile Sechser mit: Beim 1.FC Saarbrücken spielte er zwölf Mal in der dritten Liga.

Der defensive Mittelfeldspieler ist in Köln geboren und hat seine Jugendzeit hauptsächlich bei Bayer Leverkusen verbracht. In der Jugend kam er auch zu insgesamt zehn Einsätzen in der deutschen U16-Nationalmannschaft, bei der U19 und der zweiten Mannschaft der Werkself hat er als Kapitän fungiert.

Manuel Bölstler zum Transfer: "André bringt trotz seines jungen Alters schon eine gewisse Erfahrung mit. Er ist ein Siegertyp und kann die Mannschaft mitreissen, was er auch als Kapitän der Mannschaften von Bayer Leverkusen schon bewiesen hat. Positionstechnisch fühlt er sich auf der 6 zuhause. Er ist gut ausgebildet und hat eine feine Technik. Das ist wichtig in unserem Spielsystem. Wir freuen uns, dass wir ihn nach Wuppertal holen konnten."

André Mandt zu seinem Wechsel: "Die Gespräche mit dem Trainer und dem sportlichen Leiter haben mich überzeugt! Mir wurde das Gefühl vermittelt, dass ich gebraucht werde. Das ist mir persönlich wichtig. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und brenne auf eine erfolgreiche Saison für Rot-Blau."