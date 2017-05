Wuppertal. Fußball-Regionalligist Wuppertaler Sportverein hat Dennis Dowidat von Ligakonkurrent Alemannia Aachen verpflichtet. Wie der WSV am Montagabend mitteilte, wechselt der 27-Jährige im Sommer an die Wupper. Der erfahrene Offensivspieler hat knapp 180 Regionalligaspiele absolviert und einen Zweijahresvertrag bei den Rot-Blauen unterschrieben. Wie der Verein weiter mitteilte, wird der ehemalige Fohlenspieler zusätzlich eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich in Wuppertal beginnen.

Statement von Dennis Dowidat: „Ich bin jetzt 27 und mittlerweile gewohnt, auch Führungsaufgaben auf dem Platz zu übernehmen. Den jüngeren Spielern Tipps zu geben und auch mit den älteren Spielern wie Gaetano Manno oder Silvio Pagano eine Art Führungsrolle zu übernehmen ist mein Ziel. Ich bin in der Offensive zuhause, kann aber auch defensive Rollen übernehmen. In den Gesprächen habe ich von Anfang an gemerkt, dass es passt. Nach vier Jahren in Aachen war es jetzt Zeit für etwas Neues.“

Statement Manuel Bölstler: „Dennis hat über Jahre seine Qualität in der Regionalliga bewiesen und gehört zu den Topspielern der Liga. Er hat uns in den Gesprächen auch menschlich voll überzeugt. Dennis ist ein wichtiger Baustein in der Planung für die kommende Saison und ein Spieler mit Erfahrung, der uns ein großes Stück weiter bringt. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Konzept überzeugen konnten." ull/Red